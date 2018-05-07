Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı azaldı

Alman Ekonomi Bakanlığı, Sol Parti'nin silah ihracatına ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Buna göre 14 Mart'ta göreve başlayan yeni hükümet, 14 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında Türkiye ve Suudi Arabistan'a sadece birer silah ihracatını onayladı. Türkiye'ye izin verilen silah ihracatının bin 926, Suudi Arabistan'a izin verilen silah ihracatının ise 28 bin 563 euro değerinde olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı dönemde Türkiye'ye 3 milyon 300 bin euro, Suudi Arabistan'a ise 24 milyon 500 bin euro değerinde silah ihracatına izin verilmişti.

Türk birliklerinin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG'ye (Halk Savunma Birlikleri) karşı Afrin'de ocak ayında başlattığı operasyon, Almanya'da muhalefetin Türkiye'ye yapılan silah ihracatlarını eleştirmesine neden olmuştu. Suudi Arabistan ise toplam sekiz ülkenin yer aldığı Yemen'deki Şii Husi isyancılarına karşı savaşan ittifaka öncülük ediyor.

Yemen'e operasyon düzenleyen ülkelere satış izni yok

Almanya'da hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti koalisyon müzakereleri sırasında Yemen'deki savaşa doğrudan katılan ülkelere silah ihracatının durdurulması konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak yeni hükümetin göreve başlaması öncesinde izni verilen anlaşmalar bunu kapsamıyor.