Almanya’dan Yüksekdağ Davasına Tepki

Avrupa Birliği diplomatlarının, HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın bizzat savunma yapacağı Ankara’daki duruşmasına alınmamaları üzerine Almanya Büyükelçiliği, Türkiye’nin diplomatik hakları ihlal ettiğini iddia etti.

Yüksekdağ, konuşmalarında “terör örgütü propagandası” yaptığı suçlamasıyla Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Kandıra F Tipi Cezaevi’nde 18 aydır tutuklu olan Yüksekdağ, Perşembe günü Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki dava duruşmasına savunmasını yapmak üzere getirildi. Ancak “gizlilik” kararı olmayan ve dolayısıyla takipçilere açık olması gerekli duruşmaya girişlere sınırlama getirildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, yabancı diplomatlar, gözlemciler ve gazetecileri salona sokmama kararı aldı. Yüksekdağ’ın davadaki 5’nci duruşmada savunmasını bizzat yapacak olması nedeniyle davayı izlemek üzere Sincan’a gitmiş olan yabancılar, dışarıya çıkarıldı. Bu durum diplomatik gerginliğe yol açtı.

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, yazılı açıklamayla Sincan’daki mahkeme binasına girebilmek için Türk Hükümeti düzeyindeki girişimlerden de sonuç alınamadığını belirterek, bu nedenle Türkiye’nin diplomatik hakları ihlal ettiğini duyurdu.