Almanya’dan Yüksekdağ Davasına Tepki

Avrupa Birliği diplomatlarının, HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın bizzat savunma yapacağı Ankara’daki duruşmasına alınmamaları üzerine Almanya Büyükelçiliği, Türkiye’nin diplomatik hakları ihlal ettiğini iddia etti.
Yüksekdağ, konuşmalarında “terör örgütü propagandası” yaptığı suçlamasıyla Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Kandıra F Tipi Cezaevi’nde 18 aydır tutuklu olan Yüksekdağ, Perşembe günü Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki dava duruşmasına savunmasını yapmak üzere getirildi. Ancak “gizlilik” kararı olmayan ve dolayısıyla takipçilere açık olması gerekli duruşmaya girişlere sınırlama getirildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, yabancı diplomatlar, gözlemciler ve gazetecileri salona sokmama kararı aldı. Yüksekdağ’ın davadaki 5’nci duruşmada savunmasını bizzat yapacak olması nedeniyle davayı izlemek üzere Sincan’a gitmiş olan yabancılar, dışarıya çıkarıldı. Bu durum diplomatik gerginliğe yol açtı.
Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, yazılı açıklamayla Sincan’daki mahkeme binasına girebilmek için Türk Hükümeti düzeyindeki girişimlerden de sonuç alınamadığını belirterek, bu nedenle Türkiye’nin diplomatik hakları ihlal ettiğini duyurdu.
Elçilikten yapılan açıklamada, “İsveçli, Alman ve Hollandalı diplomatlarla AB delegasyonunun, eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın bugünkü gizli olmayan duruşmasına katılma çabaları sonuçsuz kalmıştır. Türk yasaları ve diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Anlaşması yine dikkat çekici bir şekilde ihlal edilerek diplomatlar gizli olmayan duruşmaya alınmamıştır. Türk Dışişleri ve Adalet Bakanlığı bilgilendirilmiş olsa da çözüm bulmayı reddetmektedir. Bu kabul edilemez ve Türkiye’de hukuk devletinin gidişatına dair kötü bir işarettir” denildi.
Almanya Büyükelçiliği’nin açıklamasında, konuya ilişkin Türkiye’nin hukuk devletindeki kötüye gidişat vurgusu dikkat çekti.
Türkiye’nin, yabancı diplomatlara, “bağımsız yargı” ilkesi doğrultusunda mahkeme kararına hükümetin müdahalesinin söz konusu olamayacağını ilettiği öğrenildi.
HDP Genel Merkezi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ'ın bugünkü duruşmasını takip etmek isteyen yabancı gözlemciler, uluslararası sözleşmelere, adil ve açık yargılama ilkelerine aykırı bir uygulamayla mahkeme salonuna alınmamıştır. Aralarında bir Büyükelçi, Avrupa Birliği Büyükelçilik temsilcileri ve İngiltere'den gelen gazeteci ve sendika temsilcilerinin de bulunduğu heyetin davayı izleme talepleri, "akredite" olmadıkları bahanesiyle mahkeme başkanı tarafından reddedilmiştir. Davayı, uluslararası gözlemci olarak yalnızca Parlamentolar Arası Birlik (IPU) raportörü takip edebilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Yüksekdağ’ın tutuklu kalmasına karar verildi
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında olduğu HDP’li vekiller hazır bulundu. Duruşmada, Ağrı ve Van’dan benzer suçlamaları içeren dava dosyalarıyla bu dosyanın birleştirildiği açıklandı.
Figen Yüksekdağ ise, sağlıklı savunma yapabilmesi için Ağrı ve Van’dan gelen diğer dosyaları da okuması gerektiğini söyledi. Somut deliller olmadan yargılandığını ve bir siyasetçi olarak görevinin yapmasının engellendiğini belirten Yüksekdağ, bu süreçte milletvekilliği düşürülürken; siyasetçi olarak yaptığı konuşmalardan dolayı suçlanmasına da tepki gösterdi.
HDP İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dikkat çeken Yüksekdağ, eşit koşullarda seçim yapılabilmesi için Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini de ifade etti.
Mahkeme ise, "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" ve "savunması tamamlanmamış olması" gerekçeleriyle Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Yüksekdağ’ın vekilliği düşürülmüştü
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Yüksekdağ’ın, “terör örgütü propagandası yapma suçundan çarptırıldığı 10 ay hapis cezasını” 22 Eylül 2016’da onadı. Adalet Bakanlığı, 3 Şubat 2017’de Yargıtay’ın onama kararını Başbakanlık’a iletti. Başbakanlık ise 8 Şubat’ta onama kararını TBMM Başkanlığı’na bildirdi.
Geçmişte bu tarzda vekillikten düşürme tezkeresi ilgili TBMM dönemi sonunda hayata geçirilirdi. Ancak AKP’li Ayşenur Bahçekapılı’nın TBMM Başkanvekili olarak oturumu yönettiği 22 Şubat 2017 günkü TBMM Genel Kurulu’nda sürpriz bir şekilde Yüksekdağ’ın vekilliğini düşürmek üzere ilgili tezkere okundu. Bahçekapılı, Anayasa’nın 84. Maddesi gerekçesiyle Yüksekdağ’ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında Başbakanlık tezkeresi okuttu. Böylece Yüksekdağ’ın vekilliği düşürüldü. Bu dönemde HDP’den vekilliği düşürülen ilk isim Yüksekdağ oldu.
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