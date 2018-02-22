CDU'lu Johann Wadephul, operasyonun "meşru bir harekattan daha fazlası" olduğunu söyledi.Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Türkiye'nin Suriye'nin Afrin'deki YPG güçlerine karşı düzenlediği askeri harekatı sert bir dille eleştirdi.

Perşembe günü Alman meclisinde "Yakın ve Ortadoğu'da Güncel Gelişmeler" başlıklı bir oturum düzenlendi. Tartışma kapsamında kürsüye gelerek CDU meclis grubu adına bir konuşma yapan Dr. Johann Wadephul, "Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin kentinin kuşatılmasını açıklıyorsa, bu teröristlere karşı düzenlenen meşru bir harekattan daha fazlasıdır" dedi.

Bunun Almanya tarafından da açık bir şekilde dile getirilmesi gerektiğini söyleyen Wadephul, Türk hükümetine "uluslararası hukuka saygılı olma ve Suriye'nin egemenliğini koruma" çağrısında bulundu. Türkiye'nin "bir NATO ortağı olarak anlamı ve Suriyeli mülteciler için yaptıklarına" değinen Wadephul, bu tür bir askeri harekatın "öylece hayata geçirilemeyeceğini" söyledi. Wadephul, Münih Güvenlik Konferansı'nda Yeşiller partili politikacı Cem Özdemir'in de kaldığı otelde konaklayan Türk delegasyonunca "tehdit edilmesini" ise kınadı.