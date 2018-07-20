HABER

Almanya'dan Zuckerberg'e Yahudi Soykırım tepkisi

20.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Facebook'un Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden paylaşımları silmesine gerek olmadığını belirten Mark Zuckerberg, Alman hükümetinin tepkisini çekti.

Almanya'dan Zuckerberg'e Yahudi Soykırım tepkisi

Dışişleri Bakanı Maas, "Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı" dedi.Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in Yahudi Soykırımı'nın inkârıyla ilgili sözlerine Almanya'dan tepki geldi.

Zuckerberg, teknoloji sitesi Recode'a verdiği mülakatta, Yahudi Soykırımı'nın inkâr edilmesini "çok incitici" bulmasına rağmen "Facebook'un insanların (bu yöndeki) görüşleri silmesi gerektiğini düşünmediğini" ifade etmişti.

Ancak Zuckerberg'in bu sözleri Alman hükümetinin tepkisine neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Antisemitizmin hiçbir alanda yeri olmamalı. Kimse Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden birini savunmamalı. Tam aksine, Yahudi hayatını korumak için dünya çapında gereken her şey yapılmalı" dedi.

Adalet Bakanı Katarina Barley de Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Antisemitizmin hiçbir şekilde yeri yok. Bu, Yahudilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları olduğu kadar Yahudi Soykırımı'nın inkârını da kapsıyor" dedi. Yahudi Soykırımı'nı inkâr etmenin Almanya'da cezalandırılabilir bir suç olduğunu hatırlatan Barley, bu suçu işleyenler hakkında kati surette soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zuckerberg kendini savundu

Eleştirilerin ardından Zuckerberg yorumlarını açıklığa kavuşturmak üzere söyleşiyi gerçekleştiren Kara Swisher'e bir e-posta gönderdi. E-postada, "Kişisel olarak Yahudi Soykırımı'nın inkârını saldırgan bulduğunu” ve "inkâr edenleri savunma gibi bir amacı olmadığını” ifade eden Zukerberg, "Eğer bir paylaşım, sınırı aşarak bir gruba karşı şiddet ya da nefret savunuculuğu yapıyorsa silinecektir" dedi.

Almanya'da yürürlükte bulunan kanuna göre, Yahudi Soykırımı'nı inkâr suç sayılıyor. Nefret mesajlarını kaldırmayan sosyal medya sitelerine, 50 milyon euroya varan cezaların kesilmesi söz konusu olabiliyor.

rtr,AP/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBüyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?Büyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?
Trump'ın 'öteki' kızının alkollü anlarıTrump'ın 'öteki' kızının alkollü anları
'Doktor Popo' lakaplı estetisyen yakalandı'Doktor Popo' lakaplı estetisyen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

İlginizi Çekebilir

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Patates hırsızı martıya saldıran her yerde aranıyor

Patates hırsızı martıya saldıran her yerde aranıyor

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Trump'ın 'öteki' kızının alkollü anları

Trump'ın 'öteki' kızının alkollü anları

'Doktor Popo' lakaplı estetisyen yakalandı

'Doktor Popo' lakaplı estetisyen yakalandı

Kilis'te tutuklandı, iadesi talep edildi Türkiye reddetti

Kilis'te tutuklandı, iadesi talep edildi Türkiye reddetti

'Afrin halkı Türk askerinden memnun ama...'

'Afrin halkı Türk askerinden memnun ama...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.