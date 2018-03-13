‘Almanyalı Osmanlılar’ Çetesine Baskın

Almanya’da, “Osmanen Germania BC” (Almanyalı Osmanlılar) adlı motosiklet derneğinin üyelerinin ev ve işyerlerine baskın düzenlendi. Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinin 20 kentinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, toplam 41 ev ve işyeri arandı.

Emniyet yetkilileri, “Almanyalı Osmanlılar”ın eylem yapabileceklerinden şüphelendiklerini ve bu nedenle önlem amacıyla baskınların düzenlendiğini açıklarken, aramaların derneğin yasaklanmasına yönelik olmadığı, dernek yapısının ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmak istendiği vurgulandı.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "Almanyalı Osmanlılar’ın amacının ve faaliyetlerinin kanunlara aykırı olduğuna dair şüpheler bulunduğunu, çoğu üyesi hakkında soruşturmaların sürdüğünü ve bugünkü baskınlarla suç faaliyetlerine göz yummayacaklarını gösterdiklerini" ifade etti.

2015’te kurulan ve geçen yıllarda Almanya'nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlenen “Almanyalı Osmanlılar” Alman basını tarafından “çete” olarak tanımlanırken, üyelerine yönelik uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyor. “Almanyalı Osmanlılar’ın”, dünyanın en büyük motosiklet çetesi olan “Hells Angels” üyeleriyle Almanya’daki yasadışı sektörlerden pay almak için çatıştığı da tahmin ediliyor.