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‘Almanyalı Osmanlılar’ Çetesine Baskın

13.03.2018 19:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı de Maiziere, "Almanyalı Osmanlılar’ın amacının ve faaliyetlerinin kanunlara aykırı olduğuna dair şüpheler bulunduğunu, baskınlarla suç faaliyetlerine göz yummayacaklarını gösterdiklerini" söyledi. Grubun “Türk milliyetçisi ve aşırı sağcı” olduğu ve yöneticilerinin Ankara’dan yönlendirildikleri iddia edilmişti

‘Almanyalı Osmanlılar’ Çetesine Baskın

Almanya’da, “Osmanen Germania BC” (Almanyalı Osmanlılar) adlı motosiklet derneğinin üyelerinin ev ve işyerlerine baskın düzenlendi. Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinin 20 kentinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, toplam 41 ev ve işyeri arandı.

Emniyet yetkilileri, “Almanyalı Osmanlılar”ın eylem yapabileceklerinden şüphelendiklerini ve bu nedenle önlem amacıyla baskınların düzenlendiğini açıklarken, aramaların derneğin yasaklanmasına yönelik olmadığı, dernek yapısının ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmak istendiği vurgulandı.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "Almanyalı Osmanlılar’ın amacının ve faaliyetlerinin kanunlara aykırı olduğuna dair şüpheler bulunduğunu, çoğu üyesi hakkında soruşturmaların sürdüğünü ve bugünkü baskınlarla suç faaliyetlerine göz yummayacaklarını gösterdiklerini" ifade etti.

2015’te kurulan ve geçen yıllarda Almanya'nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlenen “Almanyalı Osmanlılar” Alman basını tarafından “çete” olarak tanımlanırken, üyelerine yönelik uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyor. “Almanyalı Osmanlılar’ın”, dünyanın en büyük motosiklet çetesi olan “Hells Angels” üyeleriyle Almanya’daki yasadışı sektörlerden pay almak için çatıştığı da tahmin ediliyor.

Örgütün Almanya genelinde 22 şubesi bulunduğu ve büyük çoğunluğu Türk, toplam 1500 üyesinin olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl Alman istihbarat örgütleri tarafından hazırlanan ve Alman basınına yansıyan raporlarda, grubun “Türk milliyetçisi ve aşırı sağcı” olduğu ve yöneticilerinin Ankara’dan yönlendirildikleri ileri sürülmüştü. Çıkan bazı haberlerde AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk'ün “Almanyalı Osmanlılar’ın” ileri gelenlerine birçok kez para verdiği iddia edilmişti.

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