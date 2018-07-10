'Almanyalı Osmanlılar' Çetesine Yasak Getirildi

Almanya’da faaliyet gösteren "Osmanen Germania BC" (Almanyalı Osmanlılar) adlı rocker grubunun tüm faaliyetlerine yasak getirildi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu sabah Bavyera, Rheinland Pfalz, Baden Württemberg ve Hessen eyaletlerinde gruba ait toplam 16 tesis ve eve baskın düzenlendiğini ve kapıların mühürlendiğini açıkladı.
Seehofer, yasağa gerekçe olarak "Almanyalı Osmanlılar" grubunun bireysel ve toplumsal mülkiyet için ağır tehlike oluşturmasını gösterdi. "Federal ve eyaletler Almanya'da organize suçların her türlüsünün üzerine gitmektedir. Bu üyelerinin ağır suçlar işlediği "Osmanen Germania BC" adlı rocker benzeri dernek için de geçerli" diyen Seehofer, "Hukuk devletini reddedenler bizden hoşgörü beklemesin" şeklinde açıklama yaptı.
İçişleri bakanlığından başka bir yetkili, grupla bağlantılı Mart ayından bu yana yapılan soruşturmaların sonucunda grubu yönetenlerle alt örgütleri arasındaki bağlantılara da ulaşıldığı ve ardından yasak kararı alındığını belirtti. O dönemde gruba yönelik ülke genelinde yapılan arama ve operasyonlarla organize suçlara büyük bir darbe indirildiğinden söz edilmişti.
2014’te 'boks kulübü‘ olarak kurulan ve geçen yıllarda Almanya'nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlenen “Almanyalı Osmanlılar” Alman basını tarafından “çete” olarak tanımlanırken, üyelerine yönelik uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyor. “Almanyalı Osmanlılar’ın”, dünyanın en büyük motosiklet çetesi olan “Hells Angels” üyeleriyle Almanya’daki yasadışı sektörlerden pay almak için çatıştığı da tahmin ediliyor.
Soruşturma ekiplerine göre kendi yasaları ve üyeliğe alınma ritüelleri olan örgütün Almanya genelinde en az 12 şubesi bulunduğu ve büyük çoğunluğu Türk, toplam 1500 üyesinin olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl Alman istihbarat örgütleri tarafından hazırlanan ve Alman basınına yansıyan raporlarda, grubun “Türk milliyetçisi ve aşırı sağcı” olduğu ve yöneticilerinin Ankara’dan yönlendirildikleri ileri sürülmüştü. Alman güvenlik birimlerinin dinleme ve gözlem tutanaklarına dayandırılan haberlerde, AK Parti İstanbul eski milletvekili Metin Külünk'ün Almanyalı Osmanlıların ileri gelenlerine birçok kez para verdiği, bunun karşılığında grup üyelerinin AK Parti’nin Almanya’daki toplantılarını koruduğu iddia edilmişti.
Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti
Ufuk Tatar'ın otopsi raporu ortaya çıktı
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yıllar önce verdiği demeç ortaya çıktı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama
Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı
Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...
Prens Charles'ın vaftiz kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!
‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum