'Almanyalı Osmanlılar' Çetesine Yasak Getirildi

Almanya’da faaliyet gösteren "Osmanen Germania BC" (Almanyalı Osmanlılar) adlı rocker grubunun tüm faaliyetlerine yasak getirildi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu sabah Bavyera, Rheinland Pfalz, Baden Württemberg ve Hessen eyaletlerinde gruba ait toplam 16 tesis ve eve baskın düzenlendiğini ve kapıların mühürlendiğini açıkladı.

Seehofer, yasağa gerekçe olarak "Almanyalı Osmanlılar" grubunun bireysel ve toplumsal mülkiyet için ağır tehlike oluşturmasını gösterdi. "Federal ve eyaletler Almanya'da organize suçların her türlüsünün üzerine gitmektedir. Bu üyelerinin ağır suçlar işlediği "Osmanen Germania BC" adlı rocker benzeri dernek için de geçerli" diyen Seehofer, "Hukuk devletini reddedenler bizden hoşgörü beklemesin" şeklinde açıklama yaptı.

İçişleri bakanlığından başka bir yetkili, grupla bağlantılı Mart ayından bu yana yapılan soruşturmaların sonucunda grubu yönetenlerle alt örgütleri arasındaki bağlantılara da ulaşıldığı ve ardından yasak kararı alındığını belirtti. O dönemde gruba yönelik ülke genelinde yapılan arama ve operasyonlarla organize suçlara büyük bir darbe indirildiğinden söz edilmişti.