Almanyalı Osmanlılar grubuna polis baskını

Grubun daha önce AKP ile bağlantısı olduğu iddiaları gündeme gelmişti.Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Hessen eyaletinlerinde emniyet güçleri Almanyalı Osmanlılar (Osmanen Germania) adlı gruba ait mekanlarda arama yaptı. Eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlara, muhtemel tehlikelere karşı özel polis birliklerinin katıldığı belirtildi.

Savcılığın açıklamasında, baskınlarda dernek yapılanması ve faaliyetlerine ilişkin bilgi toplanmasının amaçlandığı vurgulandı. Almanya İçişleri Bakanlığı da baskınlarla ilgili yaptığı açıklamada grubun amaç ve faaliyetlerinin ceza yasalarına aykırı olduğundan şüphe edildiği ifade edildi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu milliyetçi bir Rock derneği olan Almanyalı Osmanlılar, Almanya'daki diğer Rock gruplarıyla giriştiği çatışmalarla gündeme gelmişti. Grubun çatıştığı gruplar arasında daha sonra dağılan ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Rock grubu Bahoz da bulunuyordu.

Emniyet güçleri, daha önce de Almanyalı Osmanlılar ait mekanlarda aramalar yapmış ve derneğin bazı üyelerini gözaltına almıştı. Stuttgart Savcılığı, geçen Aralık ayında derneğin 8 üyesi hakkında cinayete ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından dava açmıştı.