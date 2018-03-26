Almanyalı Osmanlılar hakim karşısında

Stuttgart'ta görülen dava öncesinde "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yüksek güvenlik önlemleri alındı.Almanya'nın Stuttgart kentinde, Almanyalı Osmanlılar(Osmanen Germania) olarak bilinen çetenin sekiz üyesinin yargılanmasına başlandı.

Yaşları 19 ile 46 arasında değişen sekiz sanık arasında, kendilerini Almanyalı Osmanlılar'ın "dünya başkanı" ile "dünya başkan yardımcısı" olarak tanıtan üyeleri de bulunuyor.

Almanyalı Osmanlılar çetesinden sekiz sanık, cinayete ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, fuhuş yaptırma, şantaj yapma, alıkoyma ile silah ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargılanıyor.

Bu sekiz sanığın Baden-Württemberg eyaletinde 2016 ile 2017 yılları arasında birçok suç işlediği tahmin ediliyor. İddianameye göre, bu suçlar arasında gruptan ayrılmak isteyen bir üyeyi "öldürmeye teşebbüs" suçlaması da yer alıyor. 50 duruşmada sonlandırılması beklenen davanın 2019'un Ocak ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Duruşma salonu etrafında yüksek güvenlik önlemi

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu milliyetçi bir dernek olan Almanyalı Osmanlılar'ın yargılandığı duruşma öncesinde, Stuttgart'taki Stammheim hapishanesi etrafında yüksek güvenlik önlemleri alındı. Güvenliği sağlamak için çok sayıda polis görev alırken, duruşma salonunun üstünde helikopterler uçtu. Savcılık Sözcüsü, durumun "güvenlik tehdidi" olarak değerlendirildiğini açıklarken, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.