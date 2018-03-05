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Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

05.03.2018 20:43 | Son Güncelleme

Almanya'da yapılan bir ankete göre Türkiye kökenli Almanlar Merkel'i Erdoğan'dan daha çok seviyor.

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Almanyalı Türkler Erdoğan'a eksi 2,5 puan, Merkel'e de artı 1,6 puan verdi.Duisburg-Essen Üniversitesi ile Köln Üniversitesi, Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde oy kullanan Türkiye ve Rusya kökenli seçmenlerin eğilimlerini analiz ettiği ortak araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, kendisi ya da ailesi Türkiye ya da Rusya kökenli 500 Alman vatandaşına seçimlerdeki tercihlerine dair sorular soruldu.

Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye ve Rusya kökenli Alman seçmenlerin seçimlere katılım oranı Almanya genelindeki katılım oranından düşük. Almanya'da 2017'deki genel seçimlere katılım oranı yüzde 76,2 iken Türkiye kökenli Alman seçmenlerde katılım oranı yüzde 64, Rusya kökenli Alman vatandaşlarında ise yüzde 58.

HANGİ PARTİLERE OY VERDİLER?

Ankete katılan Almanyalı Türkler'in yüzde 35'i seçimlerde Sosyal Demokrat Parti ile Sol Parti'ye oy verdiklerini açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye kökenli Alman seçmenler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın olduğu iddia edilen Alman Demokratlar İttifakı‘na (Allianz Deutscher Demokraten) ise yüzde 12 oranında destek verdi.

Rusya kökenli Alman vatandaşlarının da yüzde 27'si muhafazakar partiler Hristiyan Demokrat Birlik ya da Hristiyan Sosyal Birlik'e oy verdi. Rusya kökenlilerin yüzde 21'i Sol Parti'yi, yüzde 15'i ise sağ popülist Almanya için Alternatif'i (AfD) seçti.

Araştırmayı hazırlayan uzmanlardan Duisburg-Essen Üniversitesi'nden siyaset bilimci Achim Goerres, sağ popülist AfD'nin Rusya kökenli Alman seçmenler arasındaki desteğinin, göçmen kökenli olmayan Almanlardan daha fazla olduğuna işaret etti. AfD geçen yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 12,6 oranında oy almıştı.

SEÇMENLER ERDOĞAN, MERKEL VE PUTİN'E NOT VERDİ

Ankete katılan Türkiye kökenli Almanlardan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a -5 ila +5 arasında puan vermeleri de istendi. Seçmenler Erdoğan'a ortalama -2,5 puan verdi. Yine ankete katılan Türkiye kökenlilerin yüzde 66'sı Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakmadığını açıkladı.

Araştırmaya katılanlara Erdoğan'ın yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de puan vermeleri istendi. Seçmenler Merkel'e +1,6 notunu verdi.

Rusya kökenli Alman vatandaşlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği notsa +1,4 olarak açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren siyaset bilimci Goerres, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının Erdoğan'a desteğinin düşük olduğunu belirtti. Goerres, "Türkiye'de yapılan referanduma (Anayasa referandumu) katılan Türk kökenli Alman seçmenler Anayasa değişikliğine karşı yönde oy kullandılar" dedi.

Araştırmaya göre çifte vatandaş olan Türklerin sadece yüzde 21'i Nisan 2017'deki Anayasa referandumunda değişikliklere "evet" dedi.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaş olan seçmenlerin yarısı Anayasa referandumunda sandık başına gitmişti. Oy kullanan seçmenlerin yüzde 60'dan fazlası Anasaya değişikliğini onaylamıştı.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Domuzla yatan, domuzla kalkar. Bizim sevgimiz sayın Cumhurbaşkanımıza yeter.
türkiyedeki türkler de öyle, bu adamın adının geçtiği her yerde youm
Yalakalar Türkiyeye izinli geldiklerinde Alman düşmanı Almanyaya döndüklerind ise Erdoğan düşmanı çakallar. Ama durun Türk istihbaratı tek tek tespit yapıyor. Oradaki gösterilere katılan hainler tespit ediliyor. Bakalım çifte vatandaşlıkları devam edecekmi.
;Akşener'i yok saymak ve korku!
Eyy ALMANYA almanyada hayır diyor muş sonra PAPA HAYIR diyor kişi sevdiği ile beraberdir diyordu PAPAYA koşup parasını vatikana yatirip biat etti denız yücel çıkamazmış o makamda oldukça ajanmış teroristmis dediği aklıma geldi hep yalan dolan PAPA ile el ele ailecek fotoğraf karelerinde yer alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayanlardan TÜRK milletine HAYIR gelmez
Ulan Bir Gün Bu Adami Mumla Ariyicaz ama bulamiyicaz
ulan nasıl yalan bir haber kimse bana sormadı bende alman vatandaşı yim Türk kökenli recep Tayyip Erdoğan nin saçının bir tek telini kurban ederim Merkel e
ALMANYADAKİ KARDEŞLERİMİZ SİYASETİ ÖĞRENMİŞ..MERKELİN SANDALA BİNMİŞLER,,,,LAFTA..ALMANYADA KALKIP ERDOĞANI SEVİYORUZ DEDİKLERİNDE NEYLE KARŞILAŞACAK BİLİYORLARMI..AFERİN DEMEZLER HERHALDE...BAZI SAZANLARDA ZIPLAMIŞ,SEVİNMİŞ HEMEN..ERDOĞAN TEKRAR SEÇİLİNCE GÖRÜRÜZ ALMAN ANKETİNİ..
bunun suratını görmemek için televizyon açmıyoruz
cok ları korkuyor cekiniyor on dan dır yok sa erdogan dünya lideri türkiyede seçimle gelmiş türkiye cumhuriyetinde dah cok sevlen güvenilen lideryok adam gibi adam
kim inanır kadir inanır
Ne yaparsanız yapın boş ,göklerden gelen bir karar vardır.
Biz burdayiz aslan gibi anadolunun bagrindan koptuk ama hep vatanimiz kalbimizde bu oylari verenler hain insan kendi cumhurbaskanini sevmese bile baskasina satarmi ayip ayip almamyanin berlin sehrinde yasiyorum ulkemin en copluk yeri bile buraya bedel ve turkiyedeki sizin yasadiginiz hayati kimse yasamiyor inanin burda robot gibi 11 ay calisiyor bir ay turkiyeye gelip 5 kati olan euroyla hava atiyorlar burdada devletten yardim aliyorlar ee tabi severler merkeli satilmislar... Ne mutlu Türk'üm diyene..
Şaşırdık mı? Evet...
niye şaşırdınız ki çok normal! merkel kendine çalışmıyor, hakimleri savcıları kendisine göre ayarlamıyor, kandırıldık demiyor, hukuka müdahale etmiyor, adam kayırmıyor, eşine dostuna kıyak geçmiyor, çalıp çırpmıyor, milli değerlerini satmıyor, en önemlisi sadece ve sadece kendi menfaatine değil ülkesinin menfaatine çalışıyor
Yalancılar
ben almanyadayım kimse bana sormadı burdaki türkler merkeli bit kadar yine sevmez atmayın
türkiye de yaşayan bir türk olarak merkel ve tayyip arasında bir seçim yapacak olursam merkeli seçerim hiç yoktan dürüst kadın hırsız da değil
ZATEN TAYYİBİ ÇOK SEVSELER ORADA İŞLERİ NE
Adamlar bile bile lades dermi eğer ankete erdoğan merkeli ezseydi ya evleri kundaklanır yada vatandaşlıktan atmak için tehtit yiyecekler yani fişlenecekler iyiki merkel demisler
Yine ankete katılan Türkiye kökenlilerin yüzde 66'sı Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakmadığını açıkladı. Eee tabi tl * 4.80 çarpıp türkiyede krallar gibi yaşıyorlar tabi istemezler Türkiyenin birliğe girmesini.
"İnsan mutlaka bir yerde doğar. Burası onun anayurdu, baba ocağıdır. Fakat insanoğlu, doğduğu yeri ne kadar severse sevsin, hayatını nerede sürdürebilecek nerede kazanabilecekse, oraya kadar gider ve orada hayatını sürdürür. İnsan doğduğu yeri değil, geçimini sağladığı yeri yurt edinir" yani uzun lafın kısası kim onlara yurt vermişse onu seviyorlar,.... Yıllar önce millet refah bir hayat yaşamak için çıkıp gitmişler bu diyarlardan kimi gitmek zorunda kalmış, kimi hayallere dalıp gitmiş ama oralar bir şekilde gitmişler ve orası bu kişilere yurt olmuş yani merkel onların TOPRAĞI :)
İyi iyi Aktroller almancılara böyle saldırın oy verirler size çok bekleyin..
sonuç doğru ise üzücü ve seçimlere bakınca alakasız
yaw siz ne kadar boş konuşuyorsunuz
yavvv her heeee
çok komiksiniz ya
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