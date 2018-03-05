Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Almanyalı Türkler Erdoğan'a eksi 2,5 puan, Merkel'e de artı 1,6 puan verdi.Duisburg-Essen Üniversitesi ile Köln Üniversitesi, Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde oy kullanan Türkiye ve Rusya kökenli seçmenlerin eğilimlerini analiz ettiği ortak araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, kendisi ya da ailesi Türkiye ya da Rusya kökenli 500 Alman vatandaşına seçimlerdeki tercihlerine dair sorular soruldu.

Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye ve Rusya kökenli Alman seçmenlerin seçimlere katılım oranı Almanya genelindeki katılım oranından düşük. Almanya'da 2017'deki genel seçimlere katılım oranı yüzde 76,2 iken Türkiye kökenli Alman seçmenlerde katılım oranı yüzde 64, Rusya kökenli Alman vatandaşlarında ise yüzde 58.

HANGİ PARTİLERE OY VERDİLER?

Ankete katılan Almanyalı Türkler'in yüzde 35'i seçimlerde Sosyal Demokrat Parti ile Sol Parti'ye oy verdiklerini açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye kökenli Alman seçmenler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın olduğu iddia edilen Alman Demokratlar İttifakı‘na (Allianz Deutscher Demokraten) ise yüzde 12 oranında destek verdi.