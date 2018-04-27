Almanya'nın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı

kez Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmenin PYD'nin Almanya'daki faaliyetleri nedeniyle yapıldığı belirtildi.Der Spiegel'in internet portalında yer alan habere göre Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Ankara'da olmadığı için büyükelçilik maslahatgüzarı Robert Dölger Türk Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Spiegel'in haberini doğruladı ancak, "Bu normal bir görüşmeydi. Çağrılma söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Temsilcimiz bugün bir saatlik bir görüşme için Dışişleri Bakanlığı'ndaydı. Görüşme dostane bir atmosferde geçti" dedi.

Der Spiegel konuyla ilgili haberinde Erdmann'ın Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Almanya'daki faaliyetleri nedeniyle bakanlığa davet edildiğini belirtti. Bir büyükelçinin dışişlerine çağrılması diplomatik açıdan en sert ifade yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye PYD'yi PKK'nın uzantısı olarak kabul ediyor ve AB ülkelerinden uzun süredir PKK yasağının daha sert biçimde uygulanmasını talep ediyor. PKK, AB, ABD ve Türkiye'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor.