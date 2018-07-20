Görevi ise kent sakinlerinin huzuru ve polisin endişelerini de gözeterek gece hayatını daha da canlandırmak.Baden-Württemberg eyaletinin üniversite kenti Mannheim'ın Perşembe gecesinden bu yana bir "gece belediye başkanı" bulunuyor. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Hendrik Meier, Almanya'da bu unvanı alan ilk kişi oldu.

Meier'in en önemli görevi; kent sakinleri, işletmeler ve polisin çalışmalarını da gözetecek şekilde kentteki gece yaşamını canlandırmak. Bu kapsamda "herkesi" memnun edecek yeni projeler hazırlaması gerekiyor.

Mannheim belediyesinin kültürel gelişmeler departmanı sorumlusu Matthias Rauch, DW'ye yaptığı açıklamada, Mannheim’da gece hayatının kent kültüründe çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Rauch bu alanda sorunlar olduğu için değil, olası sorunları önceden önlemek amacıyla bir "gece belediye başkanı" seçme yoluna gittiklerini belirtti.

Görev tanımı

Almanya’nın ilk "gece belediye başkanı" Meier, resmi belediye başkanları gibi gündüzleri ofisinde oturmayacak ve yasa teklifleri üzerinde çalışmayacak. Gece hayatında eğlencenin dozunu kaçıranlara karşı bir takviye polis gücü olarak da çalışmayacak.