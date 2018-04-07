Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Ölü ve yaralıların olduğu olayın terör saldırısı olup olmadığı şu anda bilinmiyor.Westfälischen Nachrichten gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığa daldı. Olay sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu bildirildi. Olay sonrası polis büyük bir operasyon başlattı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir polis sözcüsü Münster kentinin eski şehir bölümünde operasyon yapıldığını doğruladı.

Ayrıntılar geliyor...

AFP,dpa/BÖ,SÖ