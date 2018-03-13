Almanya'nın nüfusu göç nedeniyle arttı

2016 yılında Türkiye’den göç edenlerin sayısı ise 28 bin 639 olarak belirlendi.Alman Federal İstatistik Dairesi, 2016 yılında Almanya'ya göç edenler ve Almanya'yı terk edenlere ilişkin sayıları açıkladı. Açıklamada, 2016 yılında Almanya'ya göç edenlerin sayısının Almanya'yı terk edenlerden 500 bin kişi daha fazla olduğu belirtildi. İstatistik Dairesi, 2016 yılında Almanya'ya toplam bir milyon 865 bin kişinin göç ettiğini, buna karşılık Almanya'dan göç edenlerin sayısının bir milyon 365 bin olduğunu kaydetti.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, Almanya'ya göç edenlerin sayısının 2015 yılına kıyasla 272 bin kişi azaldığına, Almanya'yı terk edenlerin sayısının ise bir önceki yıla göre 368 bin kişi arttığına dikkat çekildi. 2015 yılında bu iki grup arasındaki fark, Almanya'ya göç edenler lehine bir milyon 140 bin kişi olarak kaydedilmişti.

2016 yılı sonu itibarıyla Almanya'da yaklaşık 82,5 milyon kişi yaşıyor.

Türkiye'den göç edenler

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2016'da Almanya'ya göç edenlerin yüzde 1,5’ini ise Türkler oluşturuyor. Buna göre, Türkiye'den Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2015’e kıyasla 4 bin 941 artarak 28 bin 639 olarak belirlendi. Buna karşılık 24 bin 678 Türk vatandaşı Almanya’yı terk etti.