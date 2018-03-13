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Almanya'nın nüfusu göç nedeniyle arttı

13.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı 2016 yılı göç istatistiklerine göre, Almanya’nın nüfusunda 500 bin kişilik artış kaydedildi.

Almanya'nın nüfusu göç nedeniyle arttı

2016 yılında Türkiye’den göç edenlerin sayısı ise 28 bin 639 olarak belirlendi.Alman Federal İstatistik Dairesi, 2016 yılında Almanya'ya göç edenler ve Almanya'yı terk edenlere ilişkin sayıları açıkladı. Açıklamada, 2016 yılında Almanya'ya göç edenlerin sayısının Almanya'yı terk edenlerden 500 bin kişi daha fazla olduğu belirtildi. İstatistik Dairesi, 2016 yılında Almanya'ya toplam bir milyon 865 bin kişinin göç ettiğini, buna karşılık Almanya'dan göç edenlerin sayısının bir milyon 365 bin olduğunu kaydetti.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, Almanya'ya göç edenlerin sayısının 2015 yılına kıyasla 272 bin kişi azaldığına, Almanya'yı terk edenlerin sayısının ise bir önceki yıla göre 368 bin kişi arttığına dikkat çekildi. 2015 yılında bu iki grup arasındaki fark, Almanya'ya göç edenler lehine bir milyon 140 bin kişi olarak kaydedilmişti.

2016 yılı sonu itibarıyla Almanya'da yaklaşık 82,5 milyon kişi yaşıyor.

Türkiye'den göç edenler

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2016'da Almanya'ya göç edenlerin yüzde 1,5’ini ise Türkler oluşturuyor. Buna göre, Türkiye'den Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2015’e kıyasla 4 bin 941 artarak 28 bin 639 olarak belirlendi. Buna karşılık 24 bin 678 Türk vatandaşı Almanya’yı terk etti.

Balkan güzergahının kapatılmasının etkileri

Mültecilerin Avrupa’ya gelmek için kullandığı Balkan güzergahının 2016 ilkbaharında kapatılması ve Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatının, Almanya’ya gelen göçmen sayısını etkilediği tahmin ediliyor. Suriye ve Afganistan'dan gelenlerin, göçmenlerin önemli bir bölümünü oluşturmasına rağmen, bir önceki yıla göre bu ülkelerden gelenlerin sayısında düşüş gözleniyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Suriye'den göç edenlerin oranı 2015'e göre yüzde 42,1 düşerek, 179 bin 435 olarak kaydedildi. Afganistan'dan gelenlerin sayısı yaklaşık 9 bin azalarak, 75 bin 723 olarak belirlendi.

En fazla göç Romanya'dan

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında 2016'da Almanya'ya göç eden bir milyon 865 bin kişiden bir milyon 719 bininin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Bu göçmenler arasında 222 bin 230 ile Rumenler en büyük grubu oluşturuyor. Bunu Suriyeliler takip ediyor. Üçüncü sırada ise 161 bin göçmen ile Polonya'dan gelenler yer alıyor.

Almanya'ya göç edenler arasında dördüncü grubu ise 146 bin kişi ile yurt dışında yaşayan Almanlar ile eski Doğu Bloku ülkelerinde yaşayan Alman kökenliler oluşturuyor. Almanya'yı terk edenler arasında da, 281 bin 411 kişi ile Almanlar birinci sırada yer alıyor.

DW,dpa,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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