Almanya’nın vize kararına Avrupa Adalet Divanı’ndan destek

Türk kadının, eşinin yanına gelmek için yaptığı başvurular Almancası yetersiz olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.Avrupa Adalet Divanı, Almanya tarafından aile birleşimine izin verilmeyen Türk ailenin davasında kararını açıkladı. Mahkeme, Almanya’nın prensipte Avrupa Birliği hukukuna aykırı davranmadığına hükmetti. Lüksemburg’daki mahkeme, göçün kontrolü amacını taşıması şartı ile bu uygulamanın geçerli sayılabileceğini belirtti.

Avrupa Adalet Divanı’nda görülen dosya, aile birleşimi kapsamında Almanya’daki eşiyle bir araya gelmek isteyen bir Türk kadın hakkındaydı. Stuttgart kentindeki resmi makamlar, yeterli Almanca bilgisine sahip olmaması ve geçerli vizesinin bulunmamasını gerekçe göstererek Türk kadının talebini reddetmiş, konu Leipzig’deki Federal İdari Mahkeme’ye taşınmıştı. Federal İdari Mahkeme’nin, davayı incelemesi için dosyayı ilettiği Avrupa Adalet Divanı da, aldığı kararda, “göçün etkili bir şekilde kontrol edilebilmesi ve göç akınının yönetilebilmesi” amacıyla vize şartının geçerli sayılabileceğine hükmetti.