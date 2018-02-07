Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Almanya'da Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Sosyal Demokratların lideri Martin Schulz'un oturması bekleniyor.Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlandığı bildirildi.

Müzakerelere katılan CDU'lu politikacı Peter Altmaier, çarşamba sabahı Berlin'de yaptığı açıklamada koalisyon anlaşmasının "birçok vatandaş için olumlu noktalar" içerdiğini söyledi. Altmaier, yeni bir hükümetin kurulma şansının yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakanlıkların dağılımı

Partiler arasındaki başlıca tartışma noktalarından biri olan bakanlıkların dağılımı da belli oldu. Buna göre SPD'nin Dışişleri ve Maliye ile birlikte Çalışma ve Sosyal İşler bakanlıklarını devraldığı aktarıldı.

Alman basınına yansıyan bilgilere göre Dışişleri Bakanlığı koltuğuna SPD lideri ve eski Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz'un oturması bekleniyor. Maliye Bakanlığını da Olaf Scholz'un üstlenebileceği belirtiliyor. SPD'nin ayrıca aile, adalet ve çevre bakanlıklarını da aldığı aktarıldı.