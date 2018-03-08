Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Adalet Bakanı Heiko Maas'ın yeni dışişleri bakanı olacağı bildirildi.Alman haber ajansı dpa'nın parti çevrelerine dayandırdığı haberine göre, şu anda adalet bakanı olarak görev yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Heiko Maas yeni hükümette dışişleri bakanlığı görevini üstlenecek.

Halen dışişleri bakanlığı görevini yürütmekte olan Sigmar Gabriel bugün yeni kabinede görev almayacağını açıklamıştı.

Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada SPD'nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz'un kendisine yeni hükümette yer almayacağını bildirdiklerini belirterek, "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor… Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu.. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu" demişti.

Gabriel'in görevine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından dışişleri bakanlığı görevine getirilecek isim merakla bekleniyordu. SPD henüz kabinede yer alacak altı bakanın hangi isimler olduğu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin gelecek hafta görevine başlaması bekleniyor.

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AFP,dpa,DW/BÖ,DÇÜ