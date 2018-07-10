Almanya’ya iltica başvuruları azaldı

İltica başvurusunda bulunan Türklerin sayısı ise 4 bin 329 olarak belirlendi.Almanya'da 2018'in ilk altı ayında yapılan iltica başvurularında düşüş kaydedildi. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk altı ayında 93 bin 316 iltica başvurusu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, bu sayının 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 daha az olduğu ifade edildi.

Almanya'ya yapılan iltica başvurularına ilişkin bir değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu sayıların "hâlâ çok sayıda insanın Almanya'ya geldiğini kanıtladığını” söyledi. Seehofer, 2018'in Mayıs ayında da başvuruların bir önceki aya göre yüzde 6'dan fazla artarak 13 bin 254 olarak kaydedildiğine dikkat çekti. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan ve yeni gelen sığınmacı sayısının yılda 220 bin ile sınırlandırılmasını öngören koalisyon protokolüne atıfta bulunan Seehofer, bu sayıya "ulaşılacağını veya hatta aşılacağını” belirtti.

İltica başvurusunda bulunan Türkler