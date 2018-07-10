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Almanya’ya iltica başvuruları azaldı

10.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre iltica başvurularının sayısı 2018’in ilk altı ayında düşerek, 93 bin olarak kaydedildi.

Almanya’ya iltica başvuruları azaldı

İltica başvurusunda bulunan Türklerin sayısı ise 4 bin 329 olarak belirlendi.Almanya'da 2018'in ilk altı ayında yapılan iltica başvurularında düşüş kaydedildi. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk altı ayında 93 bin 316 iltica başvurusu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, bu sayının 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 daha az olduğu ifade edildi.

Almanya'ya yapılan iltica başvurularına ilişkin bir değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu sayıların "hâlâ çok sayıda insanın Almanya'ya geldiğini kanıtladığını” söyledi. Seehofer, 2018'in Mayıs ayında da başvuruların bir önceki aya göre yüzde 6'dan fazla artarak 13 bin 254 olarak kaydedildiğine dikkat çekti. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan ve yeni gelen sığınmacı sayısının yılda 220 bin ile sınırlandırılmasını öngören koalisyon protokolüne atıfta bulunan Seehofer, bu sayıya "ulaşılacağını veya hatta aşılacağını” belirtti.

İltica başvurusunda bulunan Türkler

Türk vatandaşlarının yaptığı iltica başvurularında da artış oldu. İçişleri Bakanlığ'ının verilerine göre, yılın ilk altı ayında Türkiye'den 4 bin 329 iltica başvusu yapıldı. 2017'nin Ocak-Temmuz ayları arasında bu sayı 3 bin 206 olarak kaydedilmişti. Türkiye, vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvurusu yaptığı ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor.

Almanya'ya en çok iltica başvurusu ise Suriyeliler tarafından yapıldı. Yılın ilk altı ayında Almanya'ya iltica etmek isteyen Suriyelilerin sayısı 22 bin 520 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 24 bin 148'di. Suriyelileri 9 bin 15 ile Iraklılar ve 6 bin 222 ile Afganlar izledi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi bu yılın ilk altı ayında 125 bin 190 başvuru hakkında karar verdi. Bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,3 daha az olduğu belirtildi.

DW,epd/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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