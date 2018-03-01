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Almanya’ya Yönelik Siber Saldırının Arkasında Rusya mı Var?

01.03.2018 18:21 | Son Güncelleme

Hackerlerin Almanya’da bazı bakanlık ve güvenlik birimlerinin veri ağlarına yönelik siber saldırısının devam ettiği öğrenildi

Almanya’ya Yönelik Siber Saldırının Arkasında Rusya mı Var?

Hackerlerin Almanya’da bazı bakanlık ve güvenlik birimlerinin veri ağlarına yönelik siber saldırısının devam ettiği öğrenildi. Gün boyunca konuyla ilgili çelişkili açıklamalar gelirken, Federal Parlamento Kontrol Komisyonu’nun gizli toplantısından sonra yapılan açıklamada, hükümeti hedefleyen saldırının sürdüğü açıklandı.

Komisyon Başkanı Armin Schuster, "Saldırı sonrasında oluşan zarar büyük oranda. Hükümet saldırıyı engellemeye çalışıyor" şeklinde bir açıklama yaptı. Saldırının somut olarak hangi bakanlıklara ya da federal birimlere yönelik olduğu ve hangi bilgilerin çalındığı konusundaki belirsizlik ise devam ediyor. Federal Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, hacker saldırısını doğrularken, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ole Schöder, yetkili birimlerin kısa bir süre sonra saldırıdan haberdar olduğunu, ancak hackerlerin izole edilmesi için, kontrollü bir şekilde saldırının sürdürülmesine göz yumduklarını açıkladı.

Yetkili, saldırının ne zaman başladığı ve arkasında kimlerin olduğu gibi konularda ise "soruşturma sürdüğü için" bilgi vermedi. Alman basınına güvenlik kaynaklarından yansıyan iddialara göre, özellikle Alman Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının veri ağlarının hedef alındığı siber saldırı geçen yıl içinde başladı ve Aralık ayında fark edildi. Saldırının sorumlusunun ise daha önce ‘Fancy Bear’ olarak da tanınan Rus hacker grubu ‘APT28’ olduğu öne sürüldü.

APT28 grubunun ismindeki APT "Advanced Persistent Threat", "gelişmiş kalıcı tehdit" anlamına geliyor. Söz konusu hacker grubunun, 2015’te de Federal Meclis’e ait bilişim ağlarına saldırdığı saptanmıştı. Siber uzmanları Rus hackerlerin, Rus istihbarat servisleriyle ilişkisi olduğunu ve devlet adına yabancı sistemlerle sızdığını iddia ediyor.

Amerika'da 2016’da gerçekleşen Başkanlık seçimlerinde Rus hackerların bazı eyaletlerdeki online seçim sistemine sızarak, oyları manipüle ettiği iddia edilmişti. 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimler öncesinde gelen ihbarlar üzerine, Alman istihbarat örgütleri Rus hacker saldırılarına karşı bir dizi önlem alındığını duyurmuştu.

Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans Georg Maassen, "Rusya ve Rus hackerler tarafından seçimleri etkileme girişimine dair artan kanıtlar bulunuyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı. O dönemde alınan sıkı önlemlere rağmen, şimdi ortaya çıkan bilgisayar sistemlerine sızma girişimi Alman güvenlik birimlerinin başarısız kaldığını gösterirken, muhalefet partilerinin temsilcileri Federal yetkilileri, Aralık ayında ortaya çıktığı öne sürülen son saldırı konusunda kamuoyunu hemen bilgilendirmedikleri için sert bir şekilde eleştirdi. Yeşiller ve Sol Partiden sözcüler, konuyla ilgili bilginin bu kadar süre gizli tutulmasını ‘kabul edilemez’ olarak tanımlarken, hükümet ve güvenlik birimlerinin oluşan zararı hala küçük göstermeye çabaladığını öne sürdüler.

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