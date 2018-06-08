Almanya'yı sarsan cinayette güvenlik bilmecesi

Almanya'nın Mainz kentinde yaşanan 14 yaşındaki Susanna cinayetinin yankıları sürüyor. İki hafta boyunca arandıktan sonra cesedine ulaşılan ve tecavüz edilerek öldürüldüğü tespit edilen genç kızın cinayet zanlısı 20 yaşındaki Iraklı sığınmacının Haziran ayı başında Türkiye üzerinden Erbil'e döndüğü açıklandı.

Polis, ilk önce cinayeti iki erkeğin birlikte işlediği şüphesi üzerinde durmuş ve 35 yaşındaki Türkiye vatandaşı bir diğer sığınmacı da gözaltına alınmıştı. Türkiyeli sığınmacı, olayla ilgisinin bulunmadığı tespit edilince serbest bırakılmış, asıl zanlının ise Almanya'dan ayrıldığı belirlenmişti.

2015 yılında sığınmacı olarak Almanya'ya geldiği belirtilen Irak vatandaşı zanlının cinayet şüphesine rağmen nasıl olup da uçakla Erbil'e kaçabildiği ise tartışmalara neden oldu. Ülkeden sahte bir isimle ailesiyle birlikte ayrıldığı belirtilen zanlı Ali B.'nin Düsseldorf'tan İstanbul'a, buradan da Erbil'e kaçtığı belirtildi.

"Zanlı Almanya'ya iade edilmeli”

Alman siyasiler zanlının kaçabilmesine olanak sağlayan güvenlik boşluklarının bir an önce tespit edilmesini ve zanlının Almanya'da yargılanmak üzere Irak'tan iadesinin talep edilmesini istedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Carsten Schneider, Bild gazetesine verdiği demeçte şüphelinin nasıl kaçabildiğinin derhal aydınlatılması ve bir an önce Almanya'da hakim karşısına çıkartılmasının yollarının araştırılması gerektiğini söyledi.