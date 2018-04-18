Almanya’yla Yeni Bir Kriz Kapıda mı?

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bir vatandaşının İstanbul’da tutuklanmasıyla ilgili bilgi beklediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebahr, konsolosluk yetkililerinin Adil Demirci’nin avukatıyla irtibatta olduğunu fakat avukatla henüz doğrudan görüşemediklerini belirtti.

Çifte vatandaş olduğu belirtilen Demirci’nin geçen hafta neden gözaltına alındığı ise netleşmiş değil.

Adebahr, Türkiye’de siyasi nedenlerle hala 5 Alman’ın cezaevinde olduğunu söyledi; Demirci’yi onlardan biri olarak saymadı.

Spiegel internet haberinde Demirci’nin Köln’de sosyal görevli olduğunu ve sol görüşlü Türk ETHA haber ajansı için yazılar yazdığını belirtti.

Alman Türk vatandaşı muhabir Deniz Yücel’in 1 yıl süren tutukluğu iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Yücel, Şubat ayında serbest bırakılmıştı.