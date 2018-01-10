Alpler’de Yoğun Kar Yağışı Yüzünden Binlerce Turist Mahsur Kaldı

Alp Dağları'nda yoğun kar yağışı ve bunun yarattığı heyelan riski nedeniyle İsviçre'nin Zermatt tatil kasabasında 13 bin civarında turist mahsur kaldı.

İsviçreli yetkililer, kasabaya giden yollar, demiryolları, teleferik hatları, kayak sahaları ve yürüyüş yollarının kapanmasının ardından, bazı turistleri helikopterlerle tahliye ediyor.

Her gelir grubundan turistlerin uğrak yeri olan Zermatt'taki bir polis yetkilisi, helikopterle yakındaki Taesch köyüne seyahatin üç dakika civarında sürdüğünü söyledi.

Koşullar izin verdiği takdirde "hava köprüsü” yoluyla saatte 100 kişinin taşınabildiğini aktaran yetkili, sadece talep eden turistlerin taşındığını, bunun resmi bir tahliye olmadığını belirtti.

İsviçre televizyonu SRF, çok sayıda kişinin bavullarını üç helikoptere taşıdığı görüntülere yer verdi.

Zermatt'ta kar yığınlarını yarıp geçen buldozerlerle tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca yolları ve demiryollarını kaplayan karları temizlemek için kontrollu patlatma operasyonları yapıldığı belirtildi.

İsviçre'deki WSL Kar ve Heyelan Araştırmaları Enstitüsü, Zermatt bölgesinde son 24 saatte en az 80 santimetre kalınlığında kar düştüğünü ve bu durumun çığ riskini en üst seviyeye çıkardığını belirtti.

Bazı daha uzak bölgelerde ise kar kalınlığının son 24 saatte 1 metreye ulaştığı açıklandı.

Yetkililer, koşulların yarın düzelmeye başlamasının beklendiğini söyledi.