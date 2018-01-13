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Altan Ergür: ‘2018, 2017’den Daha Kırılgan Geçecek’

13.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 9 saat önce

2017 yılı, ABD piyasaları açısından çok iyi bir yıl oldu. Özellikle Başkan Trump'un yılbaşı öncesinde Kongre'den geçirdiği yeni vergi reformu Amerikan şirketleri tarafından sevinçle karşılandı.

2017 yılı, ABD piyasaları açısından çok iyi bir yıl oldu. Özellikle Başkan Trump'un yılbaşı öncesinde Kongre'den geçirdiği yeni vergi reformu Amerikan şirketleri tarafından sevinçle karşılandı. Peki 2018 yılında ABD'yi ve gelişmekte olan ülkeleri neler bekliyor? Bu soruların yanıtları için Amerika'nın sesi Ekonomist Altan Ergür'le konuştu.

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