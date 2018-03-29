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Altan'a AİHM kararı sonrası da tahliye yok

29.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararı sonrası Mehmet Altan'ın tahliye talebini değerlendiren İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesini adres gösterdi.

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen yapılanmasına yönelik dava kapsamında yargılanan gazeteci ve yazar Mehmet Altan'ın tutukluluğuna AİHM'in ihlal kararı sonrası yapılan itirazı değerlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre mahkeme, Altan'ın hükmen tutuklu olduğunu belirterek, dosyadan el çekildiğini kaydetti. Bu aşamadan sonra tutukluluk hususunda değerlendirme yapılamayacağını ifade eden mahkeme, yetkinin istinaf mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili ceza dairesinde olduğunu aktardı. Mahkemenin ayrıca kendilerine resmi yoldan ulaşan bir AİHM kararı olmadığını da kaydettiği belirtiliyor.

AİHM de ihlal olduğuna hükmetmişti

Gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluklarında "hak ihlali" olduğuna hükmeden Anayasa Mahkemesinin kararının alt mahkemeler tarafından uygulanmaması üzerine konu AİHM'ye taşınmıştı.

AİHM, 20 Mart'ta Mehmet Altan ve Şahin Alpay'la ilgili aldığı kararında Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayı reddeden Ağır Ceza Mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmişti. Mahkeme ayrıca Altan ve Alpay'ın ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine dikkat çekmişti. Ankara davacıların her birine manevi tazminat olarak 21 bin 500 euro ödemeye mahkûm edilmişti.

AİHM'ye bireysel başvuru yapan gazetecilerden Alpay, yaklaşık 20 ay süren tutukluluğunun ardından Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez aldığı "hak ihlali kararı" sonrası 16 Mart'ta ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Mehmet Altan ise 1,5 yıldır tutuklu.

Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılandıkları davada geçen Şubat ayında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe​​​​​​​

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