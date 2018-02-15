Altı çocuktan biri çatışma bölgesinde yaşıyor

Suriye, Afganistan ve Somali çocuklar için en kötü koşullara sahip ülkeler.Uluslararası yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı'nın (Save The Children) açıkladığı verilere göre 357 milyon çocuk, yani dünyadaki her altı çocuktan biri, ölüm ve şiddet tehdidi altında çatışma bölgelerinde yaşıyor.

Vakfın raporuna göre bu sayı, çatışma bölgelerinde yaşayan çocuk nüfusu açısından bugüne kadarki en fazlası. Veriler, çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların 1990'lı yılların başından bu yana yüzde 75 oranında arttığını gösteriyor. Suriye, Afganistan ve Somali çocuklar için en kötü koşullara sahip ülkeler.

Raporda yer alan tespite göre şehirleşmenin artması, daha uzun süren çatışmalar ve okul ile hastanelerin geçmişe göre daha fazla hedef olması çocukların bulunduğu şartları daha da tehlikeli hale getirdi. Ölüm riskinin dışında çatışma bölgelerinde çocukları bekleyen diğer tehlikeler kaçırılma ve cinsel şiddet olarak sıralanıyor.

Ortadoğu'daki çocuklar, çatışmalardan en çok muzdarip olanlar. Bu bölgedeki çocukların yüzde 40'ı çatışma bölgelerinde yaşıyor. Bunu yüzde 20 ile Afrika takip ediyor.