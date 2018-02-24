Altın Ayı'nın Sahibi 'Bana Dokunma'

Dünya çapındaki en önemli film festivallerinden biri olan Uluslararası Berlin Film Festivali Berlinale'de ‘Altın Ayı’ ödülünü Romanyalı yönetmen Adina Pintilie'in Touch Me Not (Bana dokunma’) adlı filmi kazandı.

Deneysel çalışmalarıyla tanınan Pintilie’nin ilk uzun metrajlı filmi olan Touch Me Not, bir kadının farklı cinsel tecrübelerini konu alıyor.

Almanya‘nın en başarılı film yönetmenlerinden Tom Tykwer’in başkanlığını yaptığı jüri, Büyük Jüri Ödülü’nü, bir önceki filmi Body ile 2016’da Berlinale’den ‘En iyi yönetmen’ ödülüyle dönen Macar sinamacı Malgorzata Szumowska’nın yeni filmi Mug’a verdi.

Mug geçirdiği bir kaza sonucu yüzünü kaybeden ve sonrasında çevresi tarafından ‘ötekileşen’ bir adamın dramnı anlatıyor.

Berlinale’nin ‘En iyi yönetmen’ ödülü bu yıl festivalin seyirciler tarafından en çok alkışlanan ve eleştirmenlerin de çok beğendiği Isle of Dogs (Köpekler adası) adlı filmi için Amerikalı yönetmen Wes Anderson’a layık görüldü.

En ince detayına kadar tasarlanmış bir animasyon filmi olan Isle of Dogs, bir bulaşıcı hastalık nedeniyle şehir merkezinden dışlanarak, ıssız bir adaya sürülen köpeklerin hikayesini anlatıyor.