Altın Küre ödül törenine aktivistlerin eylemi damga vurdu

Bu yıl 75'si düzenlenen, yılın en iyi film ve Amerikan dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri bu yıl da sahiplerini bulacak.

Sunuculuğunu Seth Meyers’in yapacağı 75. Altın Küre Ödül Töreni, şu saatlerde Kaliforniya, Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de gerçekleşiyor.

Törene, Hollywood'daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla siyah giyinme kararı alan aktivistler damga vurdu.

Oscar'ların habercisi olarak kabul edilen törende; Angelina Jolie, Nicole Kidman, Emma Stone, Emilia Clarke, Margot Robbie, Gal Gadot, Kendall Jenner, Dakota Johnson, Meryl Streep, Jessica Biel, Sharon Stone gibi ünlü yıldızlar, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini protesto etmek ve cinsel saldırı kurbanlarıyla dayanışma sağlamak için kırmızı halıda siyah giyerek birleşti.

Ünlü isimlerin destek verdiği ve Time's Up (Vakit geldi!) sloganın kullanıldığı eylemde, Altın Küre Ödülleri törenine katılan isimler kıyafetlerinin yakalarına "Time's Up" sloganının yazılı olduğu etiketler iliştirdiler.

#TimesUp etiketi Twitter'da dünya trend listesine girdi.