Altın Küre Ödüllerine Cinsel Tacize Karşı Mesajlar Damgasını Vurdu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve bu yıl 75'incisi düzenlenen, sinemanın en prestijli ödülleri Oscarların habercisi olarak nitelenen Altın Küre ödüllerine cinzel tacize karşı mesajlar damgasını vurdu.

Tören Los Angeles'taki Beverly Hills Oteli'nde düzenlendi. Gecenin sunucusu da ünlü sunucu Seth Meyers'dı.

Sahneye ödül almak için çıkan birçok ünlü, cinsel tacize ve cinsel eşitsizliğe tepki gösteren konuşmalar yaptı.

Oprah Winfrey, Laura Dern bu isimlerden sadece birkaçıydı. Hatta Oprah Winfrey'in gecede yaptığı duygu yüklü konuşmanın ardından, Amerikan medyasında 2020'de başkan adayı olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Geceye damga vuran film ise 4 ödülle törenden ayrılan ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' oldu.

Yapım, drama dalında en iyi film ödülünü kazanırken, başrol oyuncusu Frances McDormand da en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Televizyon kategorisinde da mini dizi dalında ‘Big Little Lies' en fazla ödülü kazanan yapım oldu.

Dizinin oyuncuları Nicole Kidman, Laura Dern, Alexander Skarsgard da geceden ödülle ayrıldı.