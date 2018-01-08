Altın Küre Ödüllerine Cinsel Tacize Karşı Mesajlar Damgasını Vurdu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve bu yıl 75'incisi düzenlenen, sinemanın en prestijli ödülleri Oscarların habercisi olarak nitelenen Altın Küre ödüllerine cinzel tacize karşı mesajlar damgasını vurdu.
Tören Los Angeles'taki Beverly Hills Oteli'nde düzenlendi. Gecenin sunucusu da ünlü sunucu Seth Meyers'dı.
Sahneye ödül almak için çıkan birçok ünlü, cinsel tacize ve cinsel eşitsizliğe tepki gösteren konuşmalar yaptı.
Oprah Winfrey, Laura Dern bu isimlerden sadece birkaçıydı. Hatta Oprah Winfrey'in gecede yaptığı duygu yüklü konuşmanın ardından, Amerikan medyasında 2020'de başkan adayı olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.
Geceye damga vuran film ise 4 ödülle törenden ayrılan ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' oldu.
Yapım, drama dalında en iyi film ödülünü kazanırken, başrol oyuncusu Frances McDormand da en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Televizyon kategorisinde da mini dizi dalında ‘Big Little Lies' en fazla ödülü kazanan yapım oldu.
Dizinin oyuncuları Nicole Kidman, Laura Dern, Alexander Skarsgard da geceden ödülle ayrıldı.
Gecede Fatih Akın'ın filmi ‘The Fade' de yabancı dilde en iyi film ödülünü kazandı.
"The Handmaide's Tale”deki rolüyle drama dizisi alanında en iyi kadın oyuncu ödülünü Elizabeth Moss kazandı.
The Handmaide's Tale aynı zamanda drama dalında en iyi televizyon dizisi ödülünün de sahibi oldu.
Sinema dalında en iyi aktör ödülünü Darkest Hour filmindeki rolüyle Gary Oldman kazandı. Oldman filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill'i canlandırıyor.
Müzikal komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Lady Bird filmindeki rolüyle Saoirse Ronan kazandı.
Yapım, aynı kategorideki en iyi film ödülüne de layık görüldü.
Gecede en iyi yönetmen ödülü ise The Shape of Water ile Guillermo del Toro'nun oldu.
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı
İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!
CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti
Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'
Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!
Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı
Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!
Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı
Gebe ineği yemeye çalışınca...
Samsung televizyon işini abarttı, kendi 'duvar'ını yaptı!
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum