Altın Küre Ödülleri'ne 'siyah' protesto damga vurdu

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarıyla başlayan ve yayılarak bir kadın hareketine dönüşen protesto dalgasının son örneği Hollywood'un en büyük vitrinlerinden biri olan Altın Küre Ödül Töreni'nde gerçekleştirildi.

Hemen hemen tüm konukların siyah kıyafetlerle katıldığı ödül töreninde komedi dalında "En İyi Film" ödülü kadın yönetmen Greta Gerwig "Lady Bird" filmiyle kazandı.

Aynı filmin oyuncusu 23 yaşındaki oyuncusu Saoirse Ronan de bu dalda "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Drama dalında "En İyi Film" ödülünü ise "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" filmi kazandı. Aynı dalda "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü Frances McDormand'un oldu.

Getty Images"En İyi Yönetmen" ödülü The Shape of Water filmiyle Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'ya verildi.

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Darkest Hour isimli filmde İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill'i canlandıran İngiliz aktör Gary Oldman aldı.

Oldman'ın da aralarında olduğu çok sayıda erkek oyuncu yakalarına "Times Up" yazılı rozetleri taktı.