Altın Palmiye adayları belli oldu

Bu yıl tanınmış yönetmenlerin yanı sıra sinemanın genç isimleri de Altın Palmiye peşinde.Bu yıl 71'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde gösterilecek ve büyük ödül için yarışacak filmler belli oldu.

Festivalin direktörü Thierry Fremaux tarafından Perşembe günü açıklanan listeye göre 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Cannes Film Festivali’nin açılışını Hollywood’den tanınan oyuncular Penelope Cruz ile Javier Bardem’in rol aldığı İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin "Todos lo Saben” filmiyle yapılacak.

Toplam 18 filmin Altın Palmiye için yarışacağı ana yarışma kategorisinde tanınmış yönetmenlerin eserlerinin yanı sıra genç yönetmenlerin filmleri de yer alıyor.

Büyük ödül için yarışacak filmler arasında iki tane de ülke dışına çıkmaları yasak olan yönetmenin filmi seçildi. "Three Faces” filmiyle Altın Palmiye için yarışacak İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin ülkesinden ayrılması yasakken "Leto” filmiyle yarışacak Rus yönetmen Kirill Serebrennikov da ev hapsinde.

İran ile Rusya’ya çağrıda bulunan Festival Direktörü Fremaux, bu yönetmenlerin ülkelerinden ayrılmalarına izin verilmesini ve festivalde bulunabilmelerini talep etti.