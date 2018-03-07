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'Alzheimer da HIV gibi kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşecek'

07.03.2018 06:14 | Son Güncelleme

Bilim insanları önümüzdeki yıllarda HIV gibi, Alzheimer hastalığının da semptomları baskılayan veya ortaya çıkmasını önleyen ilaçlarla kontrol altına alınacağını düşünüyor.

'Alzheimer da HIV gibi kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşecek'

Bilim insanları, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda elde edilen yeni bulgular ışığında geliştirilecek farklı ilaç tedavileriyle, Alzheimer hastalığının önümüzdeki yıllarda HIV gibi, semptomları baskılanan veya ortaya çıkması engellenen bir rahatsızlığa dönüşeceğini düşünüyor.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, nörobilim alanının Nobeli olarak gösterilen 1 milyon euroluk Brain Ödülü, Alzheimer alanında çalışmalar yürüten dört bilim insanı arasında eşit olarak paylaştırıldı.

Dün düzenlenen törene katılan bilim insanları, Alzheimer'ı tedavi edecek bir ilaç geliştirme çabaları şu ana kadar sonuca ulaşamamış olmasına karşın, yapılan bilimsel çalışmaların doğru yolda ilerlediğini ifade etti.

Alzheimer hastalığı, adını bu rahatsızlığı keşfeden bilim insanı Alois Alzheimer'dan alıyor ve beyni etkileyerek, ileri derecede unutkanlığa yol açan fiziksel bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Ödül kazanan dört bilim insanın biri olan Cambridge Üniversitesi Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'nın Nörobiyoloji bölümü başkanı Prof. Dr. Michel Goedert, "Alzheimer'ın bir anda ortadan kaybolmayacağını ancak HIV gibi olacağını düşünüyorum. Bundan 10-15 yıl önce çok büyük bir sorun olarak görülen HIV'nin kökü kazınmadı ancak farklı ilaçların kullanımıyla kontrol altına alınabilen ya da etkileri azaltılabilen bir hastalığa dönüştü" dedi.

Goedert'in yaptığı araştırmalar, Alzheimer'ın aynı anda beynin en az üç alanına birden saldıran bir rahatsızlık olmasından dolayı tedavisinin bugüne kadar bulunamadığını ortaya koydu.

Elde edilen bu bulgular, tedavinin de hastalığın saldırdığı beynin her bir alanına tek tek uygulanması gerektiği görüşünün ağırlık basmasına yol açtı.

'Alzheimer da HIV gibi kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşecek'

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