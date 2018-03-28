Alzheimer hastalığına karşı 'hafıza tekrarı' yöntemi

ABD'de alzheimer hastalığı üzerine çalışan bir grup araştırmacı, hastaların sevdiklerini yeniden hatırlamalarını sağlayacak bir "hafıza tekrarı" metodu geliştirdi.

Çığır açıcı olduğu değerlendirilen bu yöntemle, oluş anında kaydedilen anılar, daha sonra alzheimer hastasına izletiliyor.

10 hasta üzerinde yapılan çalışmada elde edilen ilk verilere göre, bu yöntem hafıza performansını yüzde 37 oranında artırdı.

Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusu tarafından fonlanan çalışma, kişisel yaşantıyla ilgili hafıza anlamına gelen, episodik hafızayı geliştirmeye yoğunlaştı.

Episodik hafıza, örneğin, bir anahtarın nerede bırakıldığı, arabanın nereye park edildiği veya yapılan tatille ilgili anıların depolandığı bölüme verilen isim.

Kuzey Carolina'daki Wake Forest Baptist Health araştırma hastanesinde profesör olan Robert Hampson, "Bu çalışmayla tıp tarihinde ilk kez, bilim insanları, hafıza şablonunu tanımlamayı başararak, varolan anıyı daha iyi çalışır bir hale getirdi. Bu hafıza kaybının tedavisinde çok önemli bir ilk adım" dedi.