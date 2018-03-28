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Alzheimer hastalığına karşı 'hafıza tekrarı' yöntemi

28.03.2018 07:17 | Son Güncelleme

ABD'de alzheimer hastalığı üzerine çalışan bir grup araştırmacı, hastaların sevdiklerini yeniden hatırlamalarına yarayacağı umulan bir "hafıza tekrarı" metodu geliştirdi. 10 hasta üzerinde yapılan çalışmada elde edilen ilk verilere göre, bu yöntem hafıza performansını yüzde 37 oranında artırdı.

Alzheimer hastalığına karşı 'hafıza tekrarı' yöntemi

ABD'de alzheimer hastalığı üzerine çalışan bir grup araştırmacı, hastaların sevdiklerini yeniden hatırlamalarını sağlayacak bir "hafıza tekrarı" metodu geliştirdi.

Çığır açıcı olduğu değerlendirilen bu yöntemle, oluş anında kaydedilen anılar, daha sonra alzheimer hastasına izletiliyor.

10 hasta üzerinde yapılan çalışmada elde edilen ilk verilere göre, bu yöntem hafıza performansını yüzde 37 oranında artırdı.

Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusu tarafından fonlanan çalışma, kişisel yaşantıyla ilgili hafıza anlamına gelen, episodik hafızayı geliştirmeye yoğunlaştı.

Episodik hafıza, örneğin, bir anahtarın nerede bırakıldığı, arabanın nereye park edildiği veya yapılan tatille ilgili anıların depolandığı bölüme verilen isim.

Kuzey Carolina'daki Wake Forest Baptist Health araştırma hastanesinde profesör olan Robert Hampson, "Bu çalışmayla tıp tarihinde ilk kez, bilim insanları, hafıza şablonunu tanımlamayı başararak, varolan anıyı daha iyi çalışır bir hale getirdi. Bu hafıza kaybının tedavisinde çok önemli bir ilk adım" dedi.

'Yeni yöntemlere her zamankinden fazla ihtiyacımız var'

Çalışmaya katılan hastalardan renkli blok gibi basit bir görüntü üzerine yoğunlaşmaları istendi.

Daha sonra ekran karartılıp, bir süre sonra tekrar açıldı ve 5 görüntü arasından doğru olanı seçmeleri istendi.

Araştırmacılar, görüntüsü tekrar oynatılırken hatırlama telkini yapılan şekille ilgili hafıza performansının yüzde 37 oranında arttığını kaydetti.

İngiltere'deki Alzheimer Topluluğu isimli araştırma kurumunun başı olan James Pickett, her üç dakikada bir kişiye tanı koyulduğunu belirterek, "yeni yöntemlere her zamankinden fazla ihtiyacımız var" diyor.

Amerikan ilaç devi Pfizer, bu yılın hemen başında Alzheimer ve Parkinson hastalıkları için yaptığı araştırmaları noktalama kararı aldığını açıklamıştı.

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