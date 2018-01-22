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Amazon ABD'de ilk kasasız süpermarketi açtı

22.01.2018 13:40 | Son Güncelleme 35 dakika önce

Şirket, nasıl alışveriş yapacağımızı etkileyebilecek devrimsel bir adım attı. Amazon, ABD'nin Seattle kentinde ilk kasasız süpermarketi açtı.

Reuters Müşteriler mağazaya telefonlarındaki Amazon Go uygulamasını taratarak giriyor

Alışverişimizi nasıl yapacağımızı etkileyebilecek kadar devrimsel bir adım atan Amazon, ilk kasasız süpermarketi açtı.

ABD'nin Seattle kentindeki Amazon Go, geçtiğimiz yıl çalışanları tarafından test edildi.

Tavanlara monte edilen kameralar sayesinde müşteriler takip edilerek hangi ürünleri seçtikleri tespit ediliyor, böylece ayrıca çıkışta faturalandırmaya gerek kalmıyor.

Satışlar, müşterilerin kredi kartlarına mağazaları terk ettikten sonra yansıyor.

Mağzaya girmeden önce kullanıcılar akıllı telefonlarındaki Amazon Go uygulamasını taratmak zorunda.

Müşteriler raflardan bir ürün aldığı zaman seçilen ürün faturalandırılıyor, eğer ürün geri konursa ürün faturadan siliniyor.

Sorunlar açılışı geciktirdiMağaza çalışanlarına Aralık 2016'da açıldı ve bir an önce halka da açılması bekleniyordu.

Ancak aynı vücut yapısına sahip müşterileri tespit etmekte zorluk yaşaması ya da çocukların ürünleri raflarda yanlış yere koyması gibi durumlarda sıkıntılar yaşanabiliyordu.

ReutersAmazon Go'nun başında bulunan Gianna Puerini ise mağazanın test aşamasında iyi bir performans gösterdiğini söylüyor:

"Bilgisayar görüsü ve makine öğrenimi gibi alanlarda varolmayan bir teknolojiyi geliştirdi."

Amazon, daha fazla Go mağazası açmayı planladığını henüz açıklamadı.

Ancak süpermarket kuyruklarını yok etmenin şirkete avantaj sağlayacağı tahmin edilebiliyor.

2015 yılında şirket yine ana merkezi olan Seattle'da ilk fiziki kitapçısını açmıştı. Daha sonra ABD'nin farklı yerlerinde 13 mağaza daha açtı.

BBC Amazon, New York'ta geçen yıl bir kitapçı açtı Ekim ayında açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarında Amazon ilk defa fiziki mağazalarından elde ettiği geliri 1,28 milyar dolar olarak açıkladı.

Analistler Amazon'un mağalazarını daha çok marka bilinirliği ve Prime üyelik sistemini tanıtmak için açtığı görüşünde.

Amazon'un finans bölümünün başında olan Brian Olsavsky ise Amazon mağazalarının önümüzdeki aylarda ve yıllarda genişleyeceği sinyalini veriyor.

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