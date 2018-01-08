Amedsporlu Deniz Naki’ye Almanya’da Silahlı Saldırı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor'un oyuncusu Deniz Naki'nin devre arasından faydalanarak Almanya'da yaşayan ailesini ziyarete geldiği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle takımının kampına dönmeyen futbolcunun, saldırı sonrasında polisi çağırarak, saldırı ile ilgili şikayetçi olduğu da belirlendi. Olayın ardından, Sol Parti Hamburg eyalet milletvekili Cansu Özdemir Naki Deniz'e ait olduğunu ifade ettiği bir aracın fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşmıştı.

Amedspor futbol takımında forma giyen Deniz Naki'ye, Almanya'da otobanda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinden sonra, savcılık ‘öldürme teşebbüsü' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Polis, Pazar gece saatlerinde Aachen kenti yakınlarında A4 nolu otobanda kimliği belirlenemeyen kişilerin plakasız bir siyah araçtan Naki'nin bulunduğu SUV'ye seyir halindeyken ateş açtıklarını doğruladı. Polis, saldırıda Naki'nın yara almadığını, aracına 2 kurşun isabet ettiğini ve soruşturma için savcılığın devreye girdiğini duyurdu.

Söz konusu fotoğrafta arabanın camında ve tekerleğinde kurşun izleri bulunuyor. Almanya doğumlu Deniz Naki Türkiye'ye transfer olmadan önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı. Deniz Naki sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı geçen yıl ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezası ertelenmişti. 28 yaşındaki futbolcu Ağustos 2017'de Amedspor'un Mersin İdmanyurdu ile karşılaştığı deplasman maçında sahaya giren bir seyircinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Deniz Naki, Almanya'daki olayın ardından "Saldırıyı MİT'in yapmış olabileceğinden şüphelendiğini" söylerken, avukatı Soran Haldi Mızrak ise, Alman polisinin soruşturmayı "Almanya'da bulunan Türk ırkçı çeteler üzerinde yoğunlaştırdığı" şeklinde bir iddiada bulundu.

Alman basınında konuyla ilgili çıkan haberlerde de, saldırı ile HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kısa süre önce yaptığı, bazı Türk milliyetçi grupların Avrupa'da suikast eylem planı olduğuna dair açıklamaları arasında bağlantı kuruldu. Paylan, "akademisyen, gazeteci, yazar ve yurt dışındaki Alevi ile Ermeni kanaat önderlerine yönelik Türkiye içinden yönlendirilen suikast hazırlığı olduğuna dair istihbarat aldığını" açıklamış, Alman Emniyet Teşkilatı yetkilileri de iddialarla ilgili, "Tehlike durumundan haberdarız" açıklamasını yapmıştı.