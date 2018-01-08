HABER

Amedsporlu Deniz Naki’ye Almanya’da Silahlı Saldırı

08.01.2018 19:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Amedspor futbol takımında forma giyen Deniz Naki’ye, Almanya’da otobanda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinden sonra, savcılık ‘öldürme teşebbüsü’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Amedspor futbol takımında forma giyen Deniz Naki'ye, Almanya'da otobanda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinden sonra, savcılık ‘öldürme teşebbüsü' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Polis, Pazar gece saatlerinde Aachen kenti yakınlarında A4 nolu otobanda kimliği belirlenemeyen kişilerin plakasız bir siyah araçtan Naki'nin bulunduğu SUV'ye seyir halindeyken ateş açtıklarını doğruladı. Polis, saldırıda Naki'nın yara almadığını, aracına 2 kurşun isabet ettiğini ve soruşturma için savcılığın devreye girdiğini duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor'un oyuncusu Deniz Naki'nin devre arasından faydalanarak Almanya'da yaşayan ailesini ziyarete geldiği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle takımının kampına dönmeyen futbolcunun, saldırı sonrasında polisi çağırarak, saldırı ile ilgili şikayetçi olduğu da belirlendi. Olayın ardından, Sol Parti Hamburg eyalet milletvekili Cansu Özdemir Naki Deniz'e ait olduğunu ifade ettiği bir aracın fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşmıştı.

Söz konusu fotoğrafta arabanın camında ve tekerleğinde kurşun izleri bulunuyor. Almanya doğumlu Deniz Naki Türkiye'ye transfer olmadan önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı. Deniz Naki sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı geçen yıl ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezası ertelenmişti. 28 yaşındaki futbolcu Ağustos 2017'de Amedspor'un Mersin İdmanyurdu ile karşılaştığı deplasman maçında sahaya giren bir seyircinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Deniz Naki, Almanya'daki olayın ardından "Saldırıyı MİT'in yapmış olabileceğinden şüphelendiğini" söylerken, avukatı Soran Haldi Mızrak ise, Alman polisinin soruşturmayı "Almanya'da bulunan Türk ırkçı çeteler üzerinde yoğunlaştırdığı" şeklinde bir iddiada bulundu.

Alman basınında konuyla ilgili çıkan haberlerde de, saldırı ile HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kısa süre önce yaptığı, bazı Türk milliyetçi grupların Avrupa'da suikast eylem planı olduğuna dair açıklamaları arasında bağlantı kuruldu. Paylan, "akademisyen, gazeteci, yazar ve yurt dışındaki Alevi ile Ermeni kanaat önderlerine yönelik Türkiye içinden yönlendirilen suikast hazırlığı olduğuna dair istihbarat aldığını" açıklamış, Alman Emniyet Teşkilatı yetkilileri de iddialarla ilgili, "Tehlike durumundan haberdarız" açıklamasını yapmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!

Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı

ABD askıya aldı! Resmen açıklandı

Trump, 200 bin El Salvadorlu'nun ABD oturumunu iptal edecek

Trump, 200 bin El Salvadorlu'nun ABD oturumunu iptal edecek

ABD'li ünlü sunucu Trump'a rakip oluyor!

ABD'li ünlü sunucu Trump'a rakip oluyor!

Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!

Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!

İngiltere'de uçak düştü! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu

İngiltere'de uçak düştü! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu

Dünya'nın en merak edilen sorusu yanıt buldu

Dünya'nın en merak edilen sorusu yanıt buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.