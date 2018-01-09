Amedsporlu Deniz Naki'yle ilgili önemli iddia! Alman basını yazdı!

Avukat Mızrak, Naki'nin polise verdiği ifadede, Aachen kenti otobanında seyir halindeyken plakasız, camlarına siyah film çekilmiş bir araçtan kendisine ateş edildiğini aktardığını belirtti.

Mızrak, bu yönde birkaç çetenin üzerinde durulduğunu ifade etti.

Alman haber ajansı Deutsche Welle'nin haberien göre, Amedsporlu Deniz Naki'ye düzenlenen Almanya’daki silahlı saldırıyla ilgili onuşan futbolcunun avukatı, soruşturmanın "ırkçı, Türkçü" çeteler üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Alman Bild gazetesi ise 28 yaşındaki futbolcunun aile çevresinden edindiği bilgilere göre, Naki'nin polis tarafından saldırı gecesi alınarak güvenli bir yere götürüldüğünü yazdı.

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, devre arası tatilini için doğduğu Almanya'ya gitmiş, burada da silahlı saldırıya uğramıştı.

Mızrak, müvekkilinin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Türkiye'de yargılandığı dava sonrasında, hedef haline getirildiğini ve Türkiye'deki "ultra milliyetçi, ırkçı ve Türkçü" çevrelerden sosyal medya üzerinden tepkiler aldığını hatırlattı.

Mızrak, Naki'nin ifadesinde aynı zamanda kısa süre önce HDP Milletvekili Garo Paylan'ın öne sürdüğü Avrupa'daki Türkiye kökenlilere yönelik bir suikast listesi olduğu iddiasını da polise anlattığını belirtti.

Ancak Naki'nin kendisine yönelik silahlı saldırıda birebir suikast iddiasıyla bağlantı görmediğini belirten Avukat Mızrak, “Doğrudan o olayla ilintili olduğunu düşünmüyor ama irtibatlı olabileceğini düşünüyor kendisi” dedi.

SEYİR HALİNDEKİ ARACINA BAŞKA BİR ARAÇTAN ATEŞ EDİLDİ

Amedsporlu oyuncu Deniz Naki'ye pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde otobanda seyir halindeyken aracına ateş açılmış, Naki olaydan yaralanmadan kurtulmuştu. 28 yaşındaki futbolcu olayın ardından Die Welt gazatesine yaptığı açıklamada, otobanda sağ şeritte seyir halindeyken silah sesleri duyduğunu ve ardından sol şeritte seyreden siyah kombi tipi bir aracın yanından uzaklaştığını ifade etti.

Silah seslerinin ardından hemen aracını sağ şeridin en sonuna çekip, araç içinde eğildiğini aktaran Naki, "ölüm korkusu yaşadım" dedi. Savcılık olayla ilgili cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı.