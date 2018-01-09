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Amedsporlu Deniz Naki'yle ilgili önemli iddia! Alman basını yazdı!

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 13:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

Tatil için Almanya'ya giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'ye ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi. Alman Bild gazetesi, Naki'nin saldırıdan sonra Alman polisi tarafından alınarak güvenli bir alana götürüldüğünü ve orada tutulduğunu aktardı

Amedsporlu Deniz Naki'yle ilgili önemli iddia! Alman basını yazdı!

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, devre arası tatilini için doğduğu Almanya'ya gitmiş, burada da silahlı saldırıya uğramıştı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Almanya'nın Aachen otobanında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Naki'nin aracına 2 kurşun isabet etmişti.

Alman Bild gazetesi ise 28 yaşındaki futbolcunun aile çevresinden edindiği bilgilere göre, Naki'nin polis tarafından saldırı gecesi alınarak güvenli bir yere götürüldüğünü yazdı.

'SALDIRIDA MİLLİYETÇİ TÜRK ÇETESİ ŞÜPHESİ' İDDİASI

Alman haber ajansı Deutsche Welle'nin haberien göre, Amedsporlu Deniz Naki'ye düzenlenen Almanya’daki silahlı saldırıyla ilgili onuşan futbolcunun avukatı, soruşturmanın "ırkçı, Türkçü" çeteler üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Mızrak, bu yönde birkaç çetenin üzerinde durulduğunu ifade etti.

Avukat Mızrak, Naki'nin polise verdiği ifadede, Aachen kenti otobanında seyir halindeyken plakasız, camlarına siyah film çekilmiş bir araçtan kendisine ateş edildiğini aktardığını belirtti.

HDP'Lİ GARO PAYLAN'IN İDDİASINI AKTARDI

Mızrak, müvekkilinin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Türkiye'de yargılandığı dava sonrasında, hedef haline getirildiğini ve Türkiye'deki "ultra milliyetçi, ırkçı ve Türkçü" çevrelerden sosyal medya üzerinden tepkiler aldığını hatırlattı.

Mızrak, Naki'nin ifadesinde aynı zamanda kısa süre önce HDP Milletvekili Garo Paylan'ın öne sürdüğü Avrupa'daki Türkiye kökenlilere yönelik bir suikast listesi olduğu iddiasını da polise anlattığını belirtti.

Ancak Naki'nin kendisine yönelik silahlı saldırıda birebir suikast iddiasıyla bağlantı görmediğini belirten Avukat Mızrak, “Doğrudan o olayla ilintili olduğunu düşünmüyor ama irtibatlı olabileceğini düşünüyor kendisi” dedi.

SEYİR HALİNDEKİ ARACINA BAŞKA BİR ARAÇTAN ATEŞ EDİLDİ

Amedsporlu oyuncu Deniz Naki'ye pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde otobanda seyir halindeyken aracına ateş açılmış, Naki olaydan yaralanmadan kurtulmuştu. 28 yaşındaki futbolcu olayın ardından Die Welt gazatesine yaptığı açıklamada, otobanda sağ şeritte seyir halindeyken silah sesleri duyduğunu ve ardından sol şeritte seyreden siyah kombi tipi bir aracın yanından uzaklaştığını ifade etti.

Silah seslerinin ardından hemen aracını sağ şeridin en sonuna çekip, araç içinde eğildiğini aktaran Naki, "ölüm korkusu yaşadım" dedi. Savcılık olayla ilgili cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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Almanya Tatil Deniz Naki Amedspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunu Alman gizli servis örgütü yapmadıysa,Türkiye'de oynayan bir Futbolcunun Türkiye'de öldürülmeyip (!her türlü saldırıyı lanetliyorum...)Almanya'da tesebbüste bulunulması komik ve gülünç!elbetteki ülkemin tek bir ferdinin dahi canına kast edilmesi ve demokratik platformda siyasi görüşü nr olursa olsun,çok acı! Şimdi tüm bu Kalleşliklere rağmen;Denşz Naki'ye daha çok mu sarılırsın yada kanet mi edersin?ilahi komedya bu olsa gerek...Sorun Ekonomik ve Eğitim (Tüm kalleşliklere rağmen)Deniz'in Tuncelisi'nin ve Tetikçisinin karnı tok mu(Ekonomi),Olaylara bakışı mantıklı mı(Eğitim)?Gerisi hikaye..
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