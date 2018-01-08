Amedsporlu Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı

Savcılık, saldırıyla ilgili öldürme teşübbüsü suçlamasıyla soruşturma başlattı.Amed Sportif FaaliyetlerKulübü oyuncusu Deniz Naki'nin, Almanya'nın Aachen otobanında silahlı saldırıya uğradı.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde otobanda seyir halindeyken aracına ateş açıldığı belirlenen futbolcu, olaydan yara almadan kurtuldu.

Aachen polisinden pazartesi günü yaplan açıklamada, savcılığın öldürme teşebbüsü üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.

Aachen polisi ilk olarak A4 otobanında seyir halinde bir araca ateş açıldığı bilgisinin alındığını açıkladı. Ateş açan ya da açanların kimliği ve olayın perde arkasının henüz belirlenmediği bilgisi verildi.

28 yaşındaki futbolcu Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, otobanda sağ şeritte seyir halindeyken silah sesleri duyduğunu ve ardından sol şeritte seyreden siyah kombi tipi bir aracın yanından uzaklaştığını ifade etti.

Silah seslerinin ardından hemen aracını sağ şeridin en sonuna çekip, araç içinde eğildiğini aktaran Naki, "ölüm korkusu yaşadım" dedi.