HABER

Amedsporlu Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı

08.01.2018 11:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Amedspor'un Türkiye kökenli Alman oyuncusu Deniz Naki'ye Almanya'da otobanda seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi.

Savcılık, saldırıyla ilgili öldürme teşübbüsü suçlamasıyla soruşturma başlattı.Amed Sportif FaaliyetlerKulübü oyuncusu Deniz Naki'nin, Almanya'nın Aachen otobanında silahlı saldırıya uğradı.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde otobanda seyir halindeyken aracına ateş açıldığı belirlenen futbolcu, olaydan yara almadan kurtuldu.

Aachen polisinden pazartesi günü yaplan açıklamada, savcılığın öldürme teşebbüsü üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.

Aachen polisi ilk olarak A4 otobanında seyir halinde bir araca ateş açıldığı bilgisinin alındığını açıkladı. Ateş açan ya da açanların kimliği ve olayın perde arkasının henüz belirlenmediği bilgisi verildi.

28 yaşındaki futbolcu Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, otobanda sağ şeritte seyir halindeyken silah sesleri duyduğunu ve ardından sol şeritte seyreden siyah kombi tipi bir aracın yanından uzaklaştığını ifade etti.

Silah seslerinin ardından hemen aracını sağ şeridin en sonuna çekip, araç içinde eğildiğini aktaran Naki, "ölüm korkusu yaşadım" dedi.

Naki'nin olayın ardından aracının fotoğrafını çektiğini, arabasının camında ve tekerleğinde kurşun izi olduğunu söyledi.Sol Parti Hamburg eyalet milletvekiliCansu Özdemir Naki'nin saldırıya uğramasının ardından Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Daha önce de yumruklu saldırıya uğradı

Deniz Naki, Ağustos 2017’de Amedspor'un Mersin İdmanyurdu ile karşılaştığı deplasman maçında yumruklu saldırıya uğramıştı. Mersin İdmanyurdu'ndan bir taraftar sahaya atlamış ve Naki'nin başının arkasına yumruk atmıştı.

Naki, sosyal medya hesaplarından "terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla 18 ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme Naki'nin 5 yıl süreyle suça karışmamış olduğu gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Almanya doğumlu Deniz Naki Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden önce Almanya’nın FC St pauli ve SC Paderborn takımları için oynamıştı.

DW/dpa, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

Son araştırmada çarpıcı sonuçlar!

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan mahkemesinden son dakika darbeci askerler kararı!

Yunanistan mahkemesinden son dakika darbeci askerler kararı!

Ülkenin en çok aranan mafya babasıydı! Çıplak yakalandı

Ülkenin en çok aranan mafya babasıydı! Çıplak yakalandı

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

BBC Çin editörü Carrie Gracie, 'maaş adaletsizliği' nedeniyle istifa etti

BBC Çin editörü Carrie Gracie, 'maaş adaletsizliği' nedeniyle istifa etti

Altın Küre ödül törenine aktivistlerin eylemi damga vurdu

Altın Küre ödül törenine aktivistlerin eylemi damga vurdu

İsviçre'de arabada fuhuş artınca, cinsel ilişki kutuları inşa edildi!

İsviçre'de arabada fuhuş artınca, cinsel ilişki kutuları inşa edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.