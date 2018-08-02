Ameliyatın ardından babası kızına öyle bir şaka yaptı ki...

İsmi açıklanmayan bir kadın geçirdiği kazanın ardından dizinden ameliyat oldu.
Yoğun bakımdan normal servise alınan kadın yoğun anestezinin etkisindeydi.
Bu sırada yavaş yavaş ayılmaya başlayan kadın dizini kaşımak istedi. Ancak bu sırada babası yorganın altına sakladığı bacağını ortaya çıkarınca kadın bir anda paniğe kapıldı.
"Aman allahım ameliyatta bacağımı karıştırmışlar diye bağıran," kadının videosu kısa sürede 70 binden fazla izlendi.
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