'Ameliyatla erkek olan kadınlar da yumurtalarını ücretsiz dondurabilmeli'

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İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin doğurganlıkla ilgili koruyucu tedavisinden, özellikle de gelecekte çocuk sahibi olmak amacıyla yumurta ve sperm dondurma hizmetinden doğurganlığı tıbbi bir sebeple tehlikede olan herkesin yararlanması talebi dile getirildi.

Doğurganlıkla ilgili araştırma, geliştirme ve bilgilendirme çalışmaları yürüten Britanya Doğurganlık Derneği (British Fertility Society) ameliyatla erkek olarak cinsiyet değiştiren kadınların yumurtalarının da Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından dondurabilmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda geçerli olan kurallara göre NHS, kanser hastalarına bir daha çocuk sahibi olmalarını engelleyecek tedavilere başlamadan önce yumurtalarını dondurma hakları olduğunu hatırlatıyor.

Fakat aynı haktan, ameliyatla erkek olan kadınlar ya da doğurganlıklarını engelleyen ilaçlar kullanan kadınlar bir çok yerde ve durumda yararlandırılmıyor.

Britanya Doğurganlık Derneği, doğurganlığı koruma konusundaki mevzuatın tutarsız olduğunu söylüyor.