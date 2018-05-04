Ameliyatlarda Robot Çağı

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’nin dünyanın ilk robot ameliyat sistemi da Vinci’ye ön onay verdiği 2000 yılından bu yana, bu sofistike makinelerin neredeyse 4 bini dünyanın her yerindeki ameliyathanelerde kullanıldı. Cihazları kullanan cerrahların yetkinliğinin farklı olabileceğini gören Güney California Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, üretici Intuitive Research şirketiyle birlikte daha objektif değerlendirme yapabilmek için bir sistem geliştiriyor.
Öncelikle şunun altını çizelim, robotlu ameliyatlar robotlar tarafından yapılmıyor; iyi eğitimli cerrahlar tarafından yapılıyor.
Andrew Hung, robotun, ameliyatı mümkün kılan ve cerrahın el hareketlerini en aza indiren bir araç olduğunu ve robot kolların insan vücudunda elle ulaşılması zor yerlere ulaşabildiğini söylüyor.
Çeşitli aletler ve bir video kamera taşıyan dört robot kolun çalıştığı kesikler çok küçük. Yakındaki konsolun başında oturan doktor hastanın vücudunun içini görebiliyor ve robot kolları insan elinin titremesi olmaksızın kullanıyor. Böylece ameliyat daha ağrısız geçiyor, kan kaybı daha az ve iyileşme daha hızlı oluyor.
Ancak cerrahları robot ameliyatlar için eğitme ve onları değerlendirme konusu kişiye göre değişiyor.
Andrew Hung, “Aynı ameliyatı olacaksınız, çok sayıda cerrah var ve değerlendirmeniz gerekiyor. Her cerrahta farklı bir sonuca varmanız mümkün.” şeklinde konuşuyor.
Doktor Hung ve ekibi değerlendirme için tarafsız ve sürdürülebilir bir yöntem arıyor. Bu sistemin ismi Kaydedici Kara Kutu (dVLogger Black Box). Sistem da Vinci’den veri alıyor ve prostat ameliyatının dört temel evresini inceliyor.
Hung'a göre, açıkça görülüyor ki uzman cerrahlar bu dört adımı daha etkili şekilde gerçekleştiriyor. Yine açıkça görülüyor ki onları acemi cerrahlardan ayıran özellikleri var.
Doktor Hung, Kaydedici Kara Kutu’nun bir araştırma aracı olduğunu ve klinik olarak kullanılmadığını vurguluyor. Ancak cihaz, bir profil oluşturmaya ya da deneyimli bir robot cerrahın neye benzediğini görmeye yardım ediyor. Esas amaç hastaların güvenliğini arttırmak.
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