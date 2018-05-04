Ameliyatlarda Robot Çağı

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’nin dünyanın ilk robot ameliyat sistemi da Vinci’ye ön onay verdiği 2000 yılından bu yana, bu sofistike makinelerin neredeyse 4 bini dünyanın her yerindeki ameliyathanelerde kullanıldı. Cihazları kullanan cerrahların yetkinliğinin farklı olabileceğini gören Güney California Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, üretici Intuitive Research şirketiyle birlikte daha objektif değerlendirme yapabilmek için bir sistem geliştiriyor.

Öncelikle şunun altını çizelim, robotlu ameliyatlar robotlar tarafından yapılmıyor; iyi eğitimli cerrahlar tarafından yapılıyor.

Andrew Hung, robotun, ameliyatı mümkün kılan ve cerrahın el hareketlerini en aza indiren bir araç olduğunu ve robot kolların insan vücudunda elle ulaşılması zor yerlere ulaşabildiğini söylüyor.

Çeşitli aletler ve bir video kamera taşıyan dört robot kolun çalıştığı kesikler çok küçük. Yakındaki konsolun başında oturan doktor hastanın vücudunun içini görebiliyor ve robot kolları insan elinin titremesi olmaksızın kullanıyor. Böylece ameliyat daha ağrısız geçiyor, kan kaybı daha az ve iyileşme daha hızlı oluyor.