HABER

Ameliyatlarda Robot Çağı

04.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’nin dünyanın ilk robot ameliyat sistemi da Vinci’ye ön onay verdiği 2000 yılından bu yana, bu sofistike makinelerin neredeyse 4 bini dünyanın her yerindeki ameliyathanelerde kullanıldı. Cihazları kullanan cerrahların yetkinliğinin farklı olabileceğini gören Güney California Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, üretici Intuitive Research şirketiyle birlikte daha objektif değerlendirme yapabilmek için bir sistem...

Ameliyatlarda Robot Çağı

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’nin dünyanın ilk robot ameliyat sistemi da Vinci’ye ön onay verdiği 2000 yılından bu yana, bu sofistike makinelerin neredeyse 4 bini dünyanın her yerindeki ameliyathanelerde kullanıldı. Cihazları kullanan cerrahların yetkinliğinin farklı olabileceğini gören Güney California Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, üretici Intuitive Research şirketiyle birlikte daha objektif değerlendirme yapabilmek için bir sistem geliştiriyor.

Öncelikle şunun altını çizelim, robotlu ameliyatlar robotlar tarafından yapılmıyor; iyi eğitimli cerrahlar tarafından yapılıyor.

Andrew Hung, robotun, ameliyatı mümkün kılan ve cerrahın el hareketlerini en aza indiren bir araç olduğunu ve robot kolların insan vücudunda elle ulaşılması zor yerlere ulaşabildiğini söylüyor.

Çeşitli aletler ve bir video kamera taşıyan dört robot kolun çalıştığı kesikler çok küçük. Yakındaki konsolun başında oturan doktor hastanın vücudunun içini görebiliyor ve robot kolları insan elinin titremesi olmaksızın kullanıyor. Böylece ameliyat daha ağrısız geçiyor, kan kaybı daha az ve iyileşme daha hızlı oluyor.

Ancak cerrahları robot ameliyatlar için eğitme ve onları değerlendirme konusu kişiye göre değişiyor.

Andrew Hung, “Aynı ameliyatı olacaksınız, çok sayıda cerrah var ve değerlendirmeniz gerekiyor. Her cerrahta farklı bir sonuca varmanız mümkün.” şeklinde konuşuyor.

Doktor Hung ve ekibi değerlendirme için tarafsız ve sürdürülebilir bir yöntem arıyor. Bu sistemin ismi Kaydedici Kara Kutu (dVLogger Black Box). Sistem da Vinci’den veri alıyor ve prostat ameliyatının dört temel evresini inceliyor.

Hung'a göre, açıkça görülüyor ki uzman cerrahlar bu dört adımı daha etkili şekilde gerçekleştiriyor. Yine açıkça görülüyor ki onları acemi cerrahlardan ayıran özellikleri var.

Doktor Hung, Kaydedici Kara Kutu’nun bir araştırma aracı olduğunu ve klinik olarak kullanılmadığını vurguluyor. Ancak cihaz, bir profil oluşturmaya ya da deneyimli bir robot cerrahın neye benzediğini görmeye yardım ediyor. Esas amaç hastaların güvenliğini arttırmak.

Canan Karatay ramazan ayı uyarısıCanan Karatay ramazan ayı uyarısı
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan ettiTüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti
Yunan askerleri gözaltına aldı!Yunan askerleri gözaltına aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Korkunç kazadan önce uyarmış: Çok yorgunuz bizi göndermeyin!

Korkunç kazadan önce uyarmış: Çok yorgunuz bizi göndermeyin!

İlginizi Çekebilir

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Alman ordusu alarm veriyor!

Alman ordusu alarm veriyor!

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Dev kediler şehirleri işgal etti!

Dev kediler şehirleri işgal etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.