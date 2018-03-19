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Amerika: ‘Afrin’den Son Haberlerden Derin Endişeliyiz’

19.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Afrin’den gelen son haberlerden derin endişe duyulduğu kaydedildi

Amerika: ‘Afrin’den Son Haberlerden Derin Endişeliyiz’

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Afrin’den gelen son haberlerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, “çoğunluğu Kürt” olduğu belirtilen Afrin’in “Türk askeri saldırısı” tehdidi nedeniyle boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetine, insani yardım örgütlerine erişim izni vermesi çağrısı da yapıldı.

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