Amerika Basını Trump’ın Suriye Politikasını Sorguluyor

Amerikan basını, Başkan Trump'ın, kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye'yi cezalandırma kararı almasıyla ilgili yorumlara yer vermeyi sürdürüyor.

Washington Post, Trump'ın bu kararı, kendisi için özellikle son derece zor ve sarsıcı bir haftanın sonunda verdiğini yazıyor. Bunun en başlıca nedeni, özellikle eski FBI Başkanı James Comey'nin ayrıntıları daha satışa çıkmadan önce basına sızan anı kitabının Trump'la ilgili kişisel krizleri daha da kızıştırması.

Habere göre askeri danışmanları Suriye saldırısının ayrıntıları üzerinde hummalı çalışmalar yürütürken Başkan, kişisel avukatı Michael Cohen'in bürosu, evi ve otel odasının uğradığı FBI baskınının doğuracağı hukuki meselelere ve James Comey'nin Salı günü piyasaya çıkacak olan ”Daha Yüksek Bir Sadakat: Gerçek, Yalanlar ve Liderlik” adlı kitabının ayrıntılarına odaklanmıştı.

Gazetede Pazar günü yayınlanan Max Boot imzalı değerlendirme de Trump'ın kendi kişisel skandalları arasında Suriye meselesine ne kadar zaman ayırabileceği sorgulanıyor. ”Trump Skandallar İçinde Boğuluyor, Suriye'ye Odaklanamıyor” başlıklı değerlendirmeye göre siyasetin temel gelenek ve ilkelerinden biri, iç ve dış politikayı ve gelişmeleri birbirinden ayrı tutmak. Ancak değerlendirmenin yazarı Max Boot'a göre Trump, böyle bir beceriye sahip değil çünkü onun için herşey hem siyasi, ama aynı zamanda her siyasi mesele de kişisel. Değerlendirme şöyle devam ediyor: ”Trump Suriye müdahalesinden sonra 'Misyon tamam' dedi. George W. Bush da 1 Mayıs 2003'te bir uçak gemisinden yaptığı açıklamada dev bir 'Misyon Tamam' pankartının altında durup aynı şeyi söylemişti. Ancak Bush'un 2003 baharında Irak'a ilişkin hiçbir planı yoktu. Bugün de Trump'ın Suriye konusunda somut bir planı olduğundan söz edilemez. Trump büyük ihtimalle askerlerimizi Suriye'den çekmesi için Pentagon'a baskı yapmaya devam edecek. Böylelikle Kürt müttefiklerimizi yalnızlığa terk edecek ve Esat'a ve Esat'ın Rus ve İranlı yandaşlarına büyük bir zafer hediye edecek. Performansı en yüksek olduğu zamanda bile konsantrasyon ve dikkat süresi sekiz yaşındaki bir çocuğunkinden farksız olan Trump'ın, kapsamı giderek genişleyen kriminal soruşturma gibi çok daha ciddi tehditlerle karşı karşıyayken Suriye stratejisine odaklanabileceğini düşünmek çok zor. Eğer Amerika parlamenter sistemle yönetilseydi Kongre'den 'güvensizlik oyu,' çıkardı. Umarız Amerikan Hükümeti'nin kurumları, Trump kendi günahlarıyla uğraşırken ülkeyi oto pilota alıp yönetebilecek kadar güçlüdür.”