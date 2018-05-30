Amerika BM’de Suriye’yi Protesto Etti

Amerikan yönetimi Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı’nda Suriye’nin dönem başkanlığına gelmesini protesto etti.

Toplantının başında Amerikalı Büyükelçi konferansı terk etti. Salonu terk etmeden önce Büyükelçi Robert Wood gazetecilere Konferans'ın dönem başkanlığının Suriye’ye verilmesinin üzücü ve utanç verici olduğunu söyledi.

Wood yaptığı açıklamada, “Bu rejim çoğu kimyasal saldırıyla olmak üzere sayısız vatandaşının ölümünden sorumlu. Dolayısıyla bu normal bir dönem başkanlığı değil ve Amerika da hiçbirşey olmamış gibi davranamaz” dedi.

Ancak Şam rejimi sadece konferans başkanlığını değil aynı zamanda Kimyasal Silahlar Sözleşmesi müzakerelerinin de başkanlığını üstlenmiş oldu. Amerikalı Büyükelçi Wood ise, 7 Nisan tarihinde Duma’da yaşanan kimyasal saldırının Suriye’nin uluslararası hukuku nasıl yok saydığının trajik bir başka örneği olduğunu söyledi.

Wood, “Amerika’nın Şam rejimi tarafından işlenen suçlara karşı sesini yükseltmesi önemli. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Silahsızlanma Konferansı’ndaki diğer dostlarımızın da benzer bir tepki vermesini umuyoruz. Bu rejimin işlediği suçlardan sorumlu tutulması önemli ve Amerika bu konuda sessiz kalmayacak” dedi.