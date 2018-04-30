Amerika Büyük Durgunluğu Atlatamadı mı?

Yeni bir araştırmaya göre Amerikalılar’ın yüzde 52’sinden fazlası hala maddi durumlarında ciddi ekonomik sıkıntıların etkisini yaşıyor. Morning Consult adlı pazar araştırmaları yapan şirketin düzenlediği ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 73’ü de bu mali sorunları konusunda siyasileri suçluyor. Yine aynı araştırmaya göre siyasilerle birlikte bankacılık sektörü de sorunun kaynaklarından bir olarak görülüyor ve bankaları sorumlu görenlerin oranı da yüzde 72.

Yıllık kazancı 50’yle 100 bin dolar arasında olan orta gelirli Amerikalılar’ın yüzde 57’si yaşanan ekonomik durgunluk sonrası etkileri hala hissettiklerini söylüyor. 50 bin dolardan az kazananların yüzde 51’i ve 100 bin dolardan fazla kazananların da yine yüzde 51’i benzer şekilde etkileri hala hissettiklerini söyleyenler arasında.

Büyük durgunluğun Amerikan ekonomisine ne oranda zarar verdiğini anlamak amacıyla yaptığı değerlendirmede Washington Post gazetesi, bu ay başında yayınladığı bir haberde, Trump’ın 2016 seçimlerini kazandığı bölgelerde işsizlik oranının büyük durgunluk öncesi rakamlarına ancak ulaşabildiğini yazdı.