Amerika Büyük Durgunluğu Atlatamadı mı?

Yeni bir araştırmaya göre Amerikalılar’ın yüzde 52’sinden fazlası hala maddi durumlarında ciddi ekonomik sıkıntıların etkisini yaşıyor. Morning Consult adlı pazar araştırmaları yapan şirketin düzenlediği ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 73’ü de bu mali sorunları konusunda siyasileri suçluyor. Yine aynı araştırmaya göre siyasilerle birlikte bankacılık sektörü de sorunun kaynaklarından bir olarak görülüyor ve bankaları sorumlu görenlerin oranı da yüzde 72.
Yıllık kazancı 50’yle 100 bin dolar arasında olan orta gelirli Amerikalılar’ın yüzde 57’si yaşanan ekonomik durgunluk sonrası etkileri hala hissettiklerini söylüyor. 50 bin dolardan az kazananların yüzde 51’i ve 100 bin dolardan fazla kazananların da yine yüzde 51’i benzer şekilde etkileri hala hissettiklerini söyleyenler arasında.
Büyük durgunluğun Amerikan ekonomisine ne oranda zarar verdiğini anlamak amacıyla yaptığı değerlendirmede Washington Post gazetesi, bu ay başında yayınladığı bir haberde, Trump’ın 2016 seçimlerini kazandığı bölgelerde işsizlik oranının büyük durgunluk öncesi rakamlarına ancak ulaşabildiğini yazdı.
Amerika İş İstatistikleri Bürosu rakamlarına göre 2007 yılının Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 5’ken bu oran Ekim 2009’da yüzde 10 olmuştu.
Büro konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2007 Aralık ve 2009 Haziran ayları arasında işsizlik oranlarında görülen artış son yıllarda yaşanan durgunluk dönemlerindekinden daha büyük oldu” diyor.
Ekonominin büyümeye devam ediyor olmasına karşın büyük durgunluk endişesi birçok Amerikalı’nın zihnini kurcalamaya devam ediyor. Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 65’i yakın gelecekte bir başka ekonomik kriz yaşanabileceği endişesi taşıyor. Aynı kişiler bu sebeple borca girmek ya da yeni büyük alımlar yapmaktan uzak duruyor.
Ancak yine de araştırmaya katılanların yüzde 74’ü finansal durumlarını genel olarak ‘idare eder, iyi ve mükemmel’ olarak tanımlıyor. Bu gruptan finansal durumu hakkında mükemmel değerlendirmesini yapanların oranı yüzde 11.
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