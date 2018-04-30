HABER

Amerika Büyük Durgunluğu Atlatamadı mı?

30.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

Amerika’da 2007-2009 yılları arasındaki büyük durgunluğun etkileri ekonomik ve siyasi alanda devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre Amerikalılar’ın yüzde 52’sinden fazlası hala finansal durumlarında ciddi ekonomik sıkıntıların etkisini yaşıyor

Amerika Büyük Durgunluğu Atlatamadı mı?

Yeni bir araştırmaya göre Amerikalılar’ın yüzde 52’sinden fazlası hala maddi durumlarında ciddi ekonomik sıkıntıların etkisini yaşıyor. Morning Consult adlı pazar araştırmaları yapan şirketin düzenlediği ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 73’ü de bu mali sorunları konusunda siyasileri suçluyor. Yine aynı araştırmaya göre siyasilerle birlikte bankacılık sektörü de sorunun kaynaklarından bir olarak görülüyor ve bankaları sorumlu görenlerin oranı da yüzde 72.

Yıllık kazancı 50’yle 100 bin dolar arasında olan orta gelirli Amerikalılar’ın yüzde 57’si yaşanan ekonomik durgunluk sonrası etkileri hala hissettiklerini söylüyor. 50 bin dolardan az kazananların yüzde 51’i ve 100 bin dolardan fazla kazananların da yine yüzde 51’i benzer şekilde etkileri hala hissettiklerini söyleyenler arasında.

Büyük durgunluğun Amerikan ekonomisine ne oranda zarar verdiğini anlamak amacıyla yaptığı değerlendirmede Washington Post gazetesi, bu ay başında yayınladığı bir haberde, Trump’ın 2016 seçimlerini kazandığı bölgelerde işsizlik oranının büyük durgunluk öncesi rakamlarına ancak ulaşabildiğini yazdı.

Amerika İş İstatistikleri Bürosu rakamlarına göre 2007 yılının Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 5’ken bu oran Ekim 2009’da yüzde 10 olmuştu.

Büro konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2007 Aralık ve 2009 Haziran ayları arasında işsizlik oranlarında görülen artış son yıllarda yaşanan durgunluk dönemlerindekinden daha büyük oldu” diyor.

Ekonominin büyümeye devam ediyor olmasına karşın büyük durgunluk endişesi birçok Amerikalı’nın zihnini kurcalamaya devam ediyor. Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 65’i yakın gelecekte bir başka ekonomik kriz yaşanabileceği endişesi taşıyor. Aynı kişiler bu sebeple borca girmek ya da yeni büyük alımlar yapmaktan uzak duruyor.

Ancak yine de araştırmaya katılanların yüzde 74’ü finansal durumlarını genel olarak ‘idare eder, iyi ve mükemmel’ olarak tanımlıyor. Bu gruptan finansal durumu hakkında mükemmel değerlendirmesini yapanların oranı yüzde 11.

Bu ilçelere 20 saat su yok Bu ilçelere 20 saat su yok
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehitŞırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit
Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdiEsad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

İlginizi Çekebilir

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor

Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu

Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu

İran'dan tehdit gibi 'uranyum' açıklaması

İran'dan tehdit gibi 'uranyum' açıklaması

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı

Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı

Trump ile Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktikleri ağaç karantinaya alındı

Trump ile Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktikleri ağaç karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.