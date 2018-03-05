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Amerika Büyükelçiliği Pazartesi Kapalı

05.03.2018 00:16 | Son Güncelleme

Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada güvenlik tehdidi nedeniyle büyükelçiliğin Pazartesi günü kapalı olacağı belirtildi

Amerika Büyükelçiliği Pazartesi Kapalı

Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada güvenlik tehdidi nedeniyle büyükelçiliğin Pazartesi günü kapalı olacağı kaydedildi.

Açıklamada sadece acil hizmetlerin sağlanacağı vurgulandı.

Büyükelçilik, Türkiye’deki Amerikan vatandaşlarına kalabalık alanlardan, büyükelçilik binasından uzak durulması çağrısı yaptı.

Açıklamada, Amerikan vatandaşlarından ayrıca kalabalık alanlardayken ve turistik bölgeleri ziyaret sırasında kendi güvenliklerini dikkate almaları da istendi.

Açıklamada kapanmaya neden olan tehdidin ne olduğu belirtilmedi.

Açıklamada, vize görüşmelerinin ve diğer rutin hizmetlerin Pazartesi günü iptal edildiği vurgulandı. Ayrıca büyükelçiliğin ne zaman açılacağına dair açıklamanın da yapılacağı kaydedildi.

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