Amerika Cerrahi Dergahı Şeyhi'nin cenazesine akın ettiler

ABD'de 92 yaşında hayatını kaybeden Bayraktaroğlu'nun cenazesi, New York'taki Cerrahi Dergahı'nın bahçesine defnedildi. Kamuoyunda "Tosun Baba" olarak bilinen Bayraktaroğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Bayraktaroğlu'nun cenazesi, New York'taki Cerrahi Dergahı'nın bahçesine defnedildi. Cenaze törenine katılan Türk Tasavvuf Derneği Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Benim 40 yıllık ahbabım olmakla beraber özellikle sevgi ve hakikatleri yaşamış ve yaşatmış, yaşanmasını talim etmiş bir insan ve çok büyük bir değer.'' dedi.

TOSUN BABA SAYESİNDE MÜSLÜMAN OLDUM

ABD'li Aisha Eleanor Hollen ise Bayraktaroğlu'nun manevi kızı olduğunu belirterek, ''Tosun Baba ile 40 yıl önce arkadaşımın sayesinde tanışmıştım. O zaman gençtim ve manevi anlamda doğru yolu arıyordum. Kendisi ile tanışana kadar İslam hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tanıştıktan sonra zamanla kendisinin kızı gibi olmuştum ve bu şekilde Müslüman oldum.'' diye konuştu.