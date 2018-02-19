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Amerika Cerrahi Dergahı Şeyhi'nin cenazesine akın ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 09:30 | Son Güncelleme

ABD'de 92 yaşında hayatını kaybeden Amerika Cerrahi Dergahı Şeyhi Tosun Bekir Bayraktaroğlu için New York'ta cenaze töreni düzenlendi.

Amerika Cerrahi Dergahı Şeyhi'nin cenazesine akın ettiler

ABD'de 92 yaşında hayatını kaybeden Bayraktaroğlu'nun cenazesi, New York'taki Cerrahi Dergahı'nın bahçesine defnedildi. Kamuoyunda "Tosun Baba" olarak bilinen Bayraktaroğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Bayraktaroğlu'nun cenazesi, New York'taki Cerrahi Dergahı'nın bahçesine defnedildi. Cenaze törenine katılan Türk Tasavvuf Derneği Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Benim 40 yıllık ahbabım olmakla beraber özellikle sevgi ve hakikatleri yaşamış ve yaşatmış, yaşanmasını talim etmiş bir insan ve çok büyük bir değer.'' dedi.

TOSUN BABA SAYESİNDE MÜSLÜMAN OLDUM

ABD'li Aisha Eleanor Hollen ise Bayraktaroğlu'nun manevi kızı olduğunu belirterek, ''Tosun Baba ile 40 yıl önce arkadaşımın sayesinde tanışmıştım. O zaman gençtim ve manevi anlamda doğru yolu arıyordum. Kendisi ile tanışana kadar İslam hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tanıştıktan sonra zamanla kendisinin kızı gibi olmuştum ve bu şekilde Müslüman oldum.'' diye konuştu.

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Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden birçok insanı bir araya getiren ve Tosun Baba'nın hayatında olduğu gibi vefatında da birleştiren şeyin İslam dininin emrettiği sevgi, kibarlık ve alçak gönüllülük olduğunu ifade eden Hollen, Bayraktaroğlu'nun bunları her zaman taşıdığını söyledi.

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CERRAHİ DERGAHI ŞEYHİ TOSUN BEKİR BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

İstanbul'da 1926 yılında dünyaya gelen Tosun Bekir Bayraktaroğlu, 1945'te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra önce ABD'de bir süre mimari eğitimi aldı, daha sonra Londra'da iki yıl sanat tarihi tahsili yaptı. Ardından yeniden ABD'ye dönüp tahsilini New Jersey'de tamamladı.

Bayraktaroğlu, 1961'den sonra 30 yıl kadar ABD'de resim, heykel ve sanat tarihi profesörlüğü yaptı. 1950'lerden sonra Paris'te başlayan ressamlık döneminde Avrupa ve Amerika'da birçok sergi açtı. 10 yıl kadar Fas'ta iş adamlığı yaptı ve bir dönem fahri konsolosluk görevini yürüttü.

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1974'te İstanbul Karagümrük'teki Cerrahi Dergahına giren Bayraktaroğlu, burada tanıştığı şeyhi Muzaffer Ozak'tan tasavvuf dersleri aldı. 1970'lerin sonuna doğru şeyhinin tavsiyesiyle ABD'ye gelen Tosun Bekir Bayraktaroğlu, halen faaliyetini sürdüren bugünkü Amerika Cerrahi Dergahı'nı kurdu.

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"Tosun Baba"nın, hatıratını derlediği "Amerika'da Bir Türk & Şeyh Tosun'un Hatıratı" adlı kitabının yanı sıra 1940'larda derlediği iki şiir kitabı, sanat tarihiyle ilgili birçok makalesi ve tasavvufa dair İngilizceye tercüme ve tefsir ettiği çok sayıda kitabı bulunuyor.

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Amerika Cerrahi Dergahı Tosun Bekir Bayraktaroğlu New York

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tamamda iyi hoşta bu şeyh şıhlar neden hep hristiyan ülkelerinde yaşıyor o kadar şıh şeyh se gitsinler arap ülkelerinde yaşasınlar.
Senin gibi Allahsızlar neden müslüman ülkesinde salyangoz satıyorsa ondan, senin gibiler önce bir zahmet kalkıp komünist Küba'ya filan yerleşsin başkasına akıl vereceğine...
50 sene ye iç 60. dan sonra dergah kur :)
ne cahiller ya ibnenin biri kendini şıh yapmış geri zekalılarda arkasından kosuyor
ingiliz ve amerikan bokunu yemeden artık alimde olunmuyormuş o 60 lı 70 li yıllarda şeyhi abd ye gönderiyor git diyor orada yaşa...e zaten ingiltere süper lisesinden de mezun olmuş artık süper +süper liseyide abd de tamamlamak gerek
top teki
Amerikada şeyhlik yap kime ne faydan var ölmüşsün allah rahmet eylesin kendi ülkene faydan olmamış önüne gelen şeyh şıh oldu
Benim Dedem 93 Yasında Allah Uzun Ömür Versin Yaşıyor
kartvizit kalabalık ama o kadar eğitim boşa
ALLAH CC BİR KULUNA ULAŞMAK İSTERSE BİRİNİN ELİYLE DİLİYLE GÖZÜYLE ULAŞIR ALLAHCC DİLEDİGİNİ VEZİRDE EDER REZİLDE EDER ALLAH CC AKIBETİMİZİ HAYR EYLESİN ALLAH CC İMAN EDENLERE RAHMET EYLESİN
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