Amerika Dondurucu Soğukların Etkisi Altında

Başkan Trump, küresel ısınma konusunda da yorumda bulundu. Trump şu mesajı paylaştı: "Belki de ülkemizde, başka ülkelerin değil, korumak için bizim ödeyeceğimiz trilyonlarca dolar ödeyeceğimiz güzel küresel ısınma azıcık işimize yarayabilir. Sıkı giyinin!”

Ancak Başkan Trump'ın bu sözleri tepki çekti. Bilim adamları, güçlü kasırgalar, sıcak hava dalgaları, sel felaketleri, orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının, küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu belirtiyor.

#HavaÇokSoğuk

New York'taki Times Meydanı'ndaki kristal top yeni yılı karşılamaya hazır. Fakat 110 yıldır devam eden etkinliğe katılmak isteyenler dondurucu soğuk havayı göze almak zorunda. New York Valisi Andrew Cuomo da, yeni yılı New York kentinde kutlamak isteyenleri dondurucu soğuğa karşı uyardı.

Yeni yılın hemen öncesinde ortabatı ve kuzeydoğu eyaletlerinde sıcaklıkların normalden 10 derece daha az olması bekleniyor. Bu durum Chicago, St.Louis, New York, Washington ve Atlanta gibi kentlerde de etkili olacak.

Amerikalılar yeni yılı karşılamayı beklerken, Twitter'da #ItsSoCold, yani ‘Hava Çok Soğuk' etiketiyle pek çok paylaşım yapılıyor.