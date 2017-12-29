Amerika Dondurucu Soğukların Etkisi Altında

Öte yandan Başkan Donald Trump, dondurucu soğuklarla ilgili Twitter'den "Doğu bölgelerinde, kaydedilmiş en soğuk yeni yıl yaşanabilir” mesajını paylaştı.

Soğukların yaşandığı bölgelerde acil durum hizmetleri ve barınaklar evsizleri ve soğuk nedeniyle yolda kalanları toplamak için çalışıyor.

Pennsylvania'nın Erie kentindeyse, Pazartesi gününden bu yana yağan yoğun kar yağışı sonrası kentte kar yükseklikleri 1,5 metreyi aştı. Tahminler Erie bölgesi için önümüzdeki günlerde kar kalınlığını en 25 santimetre daha yükseltecek yağış öngörüyor.

Ulusal Meteoroloji Hizmetleri'ne göre Minnesota'nın International Falls kentine sıcaklıklar eksi 37 Celsius dereceye kadar düşerek yeni bir rekor kıracak. Bölgede ölçülen en soğuk sıcaklık oranı, eksi 32 Celsius dereceyle 1924'te kaydedilmişti.

Amerika'nın doğu ve orta bölgeleri aşırı soğuk havanın etkisi altında. Dondurucu soğukların 2018'in ilk günlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Başkan Trump, küresel ısınma konusunda da yorumda bulundu. Trump şu mesajı paylaştı: "Belki de ülkemizde, başka ülkelerin değil, korumak için bizim ödeyeceğimiz trilyonlarca dolar ödeyeceğimiz güzel küresel ısınma azıcık işimize yarayabilir. Sıkı giyinin!”

Ancak Başkan Trump'ın bu sözleri tepki çekti. Bilim adamları, güçlü kasırgalar, sıcak hava dalgaları, sel felaketleri, orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının, küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu belirtiyor.

#HavaÇokSoğuk

New York'taki Times Meydanı'ndaki kristal top yeni yılı karşılamaya hazır. Fakat 110 yıldır devam eden etkinliğe katılmak isteyenler dondurucu soğuk havayı göze almak zorunda. New York Valisi Andrew Cuomo da, yeni yılı New York kentinde kutlamak isteyenleri dondurucu soğuğa karşı uyardı.

Yeni yılın hemen öncesinde ortabatı ve kuzeydoğu eyaletlerinde sıcaklıkların normalden 10 derece daha az olması bekleniyor. Bu durum Chicago, St.Louis, New York, Washington ve Atlanta gibi kentlerde de etkili olacak.

Amerikalılar yeni yılı karşılamayı beklerken, Twitter'da #ItsSoCold, yani ‘Hava Çok Soğuk' etiketiyle pek çok paylaşım yapılıyor.