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Amerika Heyeti Menbiç’te

07.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

Suriye’deki Kürt yetkililer, Türkiye ve Amerika arasında yapılan anlaşmanın ardından Amerikalı bir heyetin stratejik kasaba Menbiç’i ziyaret ettiğini aktardı

Amerika Heyeti Menbiç’te

Suriye’deki Kürt yetkililer, Türkiye ve Amerika arasında yapılan anlaşmanın ardından Amerikalı bir heyetin stratejik kasaba Menbiç’i ziyaret ettiğini aktardı.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında Washington’da Pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede varılan nnlaşmada Amerika’nın desteklediği Kürt güçlerin bölgeden çekilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

Menbiç Askeri Konseyi Başkanı Muhammed Ebu Adel, heyetin kendisini Menbiç’te Türk askeri bulunmayacağı konusunda garanti verdiğini söyledi.

Ebu Adel, Amerikan-Türk ortak devriye birliklerinin yalnızca Menbiç ve Türklerin kontrol ettiği batıdaki diğer bölgeler arasında yer alan önceden belirlenmiş cephelerde yer alacaklarını kaydetti.

Yerel askeri konseyin kenti kontrol etmeye devam edeceğini kaydeden Ebu Adel, Washington’un kendilerini anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğini de söyledi.

IŞİD karşıtı koalisyonun komutanı General James Jarrard ve kıdemli Ortadoğu diplomatı William Roebuck da Menbiç’i ziyaret eden heyette yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington’da Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla görüşmüş, toplantıda Menbiç konusunda bir yol haritasının onaylandığı açıklanmıştı.

Anlaşmayla YPG’nin Fırat’ın doğusuna taşınması öngörülüyor.

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