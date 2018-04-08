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‘Amerika İncirlik’ten Giderse Türkiye’yle Amerika Arasında Büyük Çatlak Olur’

08.04.2018 23:12 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Asya Merkezi Güvenlik Araştırmaları’ndan Doçent David Des Roches Amerika'nın İncirlik'ten gitmesi durumunda bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde büyük çatlağa neden olacağını kaydetti

Amerikan Güvenlik Projesi adlı düşünce kuruluşunun Washington’da düzenlediği panelde Ortadoğu’daki Amerikan askeri üslerinin geleceği ele alındı. ‘Ortadoğu’daki Amerikan askeri tesisleri ve Amerika’nın stratejik çıkarlarını ilerletmek’ adlı panele Katarlı Tümgeneral Nasser Al Attiyah, Yakın Doğu Asya Merkezi Güvenlik Araştırmaları’ndan Doçent David Des Roches ve Amerika Güvenlik Projesi CEO’su emekli general Stephen Cheney katıldı.

Panelde, Amerika’nın körfez bölgesinde bulundurduğu askeri üslerin önemi vurgulandı, özellikle Katar’daki üste 10 bin Amerikan askeri bulunduğuna dikkat çekildi.

Panelde Türkiye’deki İncirlik Üssü de gündeme gelen konulardan biriydi.

Emekli general Stephen Cheney, ‘İncirlik üssünün stratejik önemine bakarsanız, sanıyorum Amerika üste kalmak isteyecektir’ dedi ve bunun her iki ülkenin de çıkarına olduğunu vurguladı.

Cheney, “Askerleri üsten çıkarmak daha kolay, birkaç gün içinde bunu yapabilirsiniz. Ama zor olan başka bir hikaye. Ve bu uzun zaman alır. Amerika üsten tek taraflı çekilmek isterse bunu yapabilir, Türkiye de tek taraflı Amerika’yı üsten çıkarabilir. Ama bu iki tarafı iyi dost yapmaz. İncirlik üssü stratejik açıdan önemli ve orada stratejik kazançlarımız var. Sanırım biz orada kalmak isteriz. Savunma Bakanı Mattis de aksi yöndeki söylentilere rağmen İncirlik’te kalacağımızı söyledi. Bence askerlerimizi üste tutmak hem bizim hem de onların çıkarına. Savunma Bakanı kalacağımızı söyledi, sanıyorum kalıyoruz” dedi.

Paneldeki konuşmacılardan David Des Roches da İncirlik’in oldukça önemli bir üs olduğunu belirtti ve üssün kapatılması durumunda bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde büyük bir çatlağa neden olacağını vurguladı.

Roches, “İncirlik Amerika için oldukça önemli bir üs. Eğer Suriye’de IŞİD’e yönelik operasyonları düşünürseniz, İncirlik’ten kalktığınızda yeniden yakıt almak zorunda kalmıyorsunuz, hedeflerin üzerinde daha fazla uçabiliyorsunuz. Aksi durumda El Dafra, El -İdi gibi üslerden havalanmak zorundasınız ki muhtemelen yakıt ikmali yapmanız gerekir. Yani İncirlik oldukça önemli. Bence Amerika tek taraflı olarak İncirlik’ten çekilmeyecek. Karışık bir konu bu. İncirlik üssünün altyapısına bakarsanız, bir bölümü Türkiye tarafından, bir bölümü Amerika, bir bölümü de NATO tarafından yapıldı. Sanırım Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bürokratik yapısı Amerika’nın üsten gitmesini istemez ama sonuçta bu siyasi bir karar. Böyle birşey olursa bu Türkiye’yle Amerika arasında büyük bir çatlağa neden olur” ifadelerini kullandı.

Roches, İncirlik gibi bir üssü bölgede kurmanın çok büyük miktarda para gerektireceğini de vurguladı.

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