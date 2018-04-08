‘Amerika İncirlik’ten Giderse Türkiye’yle Amerika Arasında Büyük Çatlak Olur’

Amerikan Güvenlik Projesi adlı düşünce kuruluşunun Washington’da düzenlediği panelde Ortadoğu’daki Amerikan askeri üslerinin geleceği ele alındı. ‘Ortadoğu’daki Amerikan askeri tesisleri ve Amerika’nın stratejik çıkarlarını ilerletmek’ adlı panele Katarlı Tümgeneral Nasser Al Attiyah, Yakın Doğu Asya Merkezi Güvenlik Araştırmaları’ndan Doçent David Des Roches ve Amerika Güvenlik Projesi CEO’su emekli general Stephen Cheney katıldı.

Panelde, Amerika’nın körfez bölgesinde bulundurduğu askeri üslerin önemi vurgulandı, özellikle Katar’daki üste 10 bin Amerikan askeri bulunduğuna dikkat çekildi.

Panelde Türkiye’deki İncirlik Üssü de gündeme gelen konulardan biriydi.

Emekli general Stephen Cheney, ‘İncirlik üssünün stratejik önemine bakarsanız, sanıyorum Amerika üste kalmak isteyecektir’ dedi ve bunun her iki ülkenin de çıkarına olduğunu vurguladı.

Cheney, “Askerleri üsten çıkarmak daha kolay, birkaç gün içinde bunu yapabilirsiniz. Ama zor olan başka bir hikaye. Ve bu uzun zaman alır. Amerika üsten tek taraflı çekilmek isterse bunu yapabilir, Türkiye de tek taraflı Amerika’yı üsten çıkarabilir. Ama bu iki tarafı iyi dost yapmaz. İncirlik üssü stratejik açıdan önemli ve orada stratejik kazançlarımız var. Sanırım biz orada kalmak isteriz. Savunma Bakanı Mattis de aksi yöndeki söylentilere rağmen İncirlik’te kalacağımızı söyledi. Bence askerlerimizi üste tutmak hem bizim hem de onların çıkarına. Savunma Bakanı kalacağımızı söyledi, sanıyorum kalıyoruz” dedi.