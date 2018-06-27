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'Amerika Kadınlar İçin En Tehlikeli Ülkeler Arasında'

27.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

Thomson Reuters Vakfı’nın yaptığı ankete göre kadınlar için en tehlikeli ülke Hindistan. Batı ülkelerinden tek bir ülke en tehlikeli 10 ülke arasına girdi, o da Amerika

'Amerika Kadınlar İçin En Tehlikeli Ülkeler Arasında'

Hindistan kadınlar için en tehlikeli ülke olarak belirlendi. Amerika da bu listede 10'uncu sırada yer alarak ilk 10’daki tek Batı ülkesi oldu. Sıralama Thomson Reuters Vakfı’nın yaptığı anket sonucu belirlendi.

Anket için 193 Birleşmiş Milletler ülkesindeki 550 kadın sorunlarıyla ilgili çalışan uzmanla görüşüldü.

Listede ilk 10’da Amerika’nın yer alması şaşkınlığa neden oldu.

Ülkeler cinsel saldırı, aile için şiddet, ayrımcılık, sağlık hizmetlerine ulaşım, insan kaçakçılığı ve dini gelenekler konularında derecelendirildi.

Amerika bu altı alanın ortalamasında 10. sıraya yerleşirken, cinsel saldırı sıralamasında üçüncü, aile için şiddet sıralamasında ise altıncı sırada yer alıyor.

Uzmanlar, #MeToo- Ben de Yaşadım hareketinin kadınlara olan tacizler konusunda farkındalığı arttırmasının, ülkenin dünya çapındaki yerinin ve ülkedeki şiddete olan toleransın, Amerika’nın tehlikeli olduğu algısını arttırdığını söylüyor.

Hindistan’ı kadınlar için en tehlikeli yapan faktörler ise cinsel saldırı olasılığının çok yüksek olması ve kadınların çalışmaya zorlanması olarak belirtildi.

2011’de de yapılan aynı ankette, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Pakistan, Hindistan ve Somali kadınlar için en tehlikeli ülkeler olarak belirlenmişti.

Uzmanlar Hindistan’ın en üst sıraya çıkmasında, ülkede kadınların karşı karşıya kaldığı özellikle cinsel saldırı tehlikeleri konusunda önemli adımların atılmıyor oluşunun büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Hindistan resmi verilerine göre, 2007-2016 yılları arasında kadınlara karşı yapılan suçların polise bildirimi yüzde 83 oranında artmış.

Verilere göre Hindistan’da her saat başı dört tecavüz vakası meydana geliyor.

Ankete göre, kadınlar için en tehlikeli 10 ülke şöyle:

1- Hindistan

2- Afganistan

3- Suriye

4- Somali

5- Suudi Arabistan

6- Pakistan

7- Demokratik Kongo Cumhuriyeti

8- Yemen

9- Nijerya

10- AB

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