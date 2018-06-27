'Amerika Kadınlar İçin En Tehlikeli Ülkeler Arasında'

Hindistan kadınlar için en tehlikeli ülke olarak belirlendi. Amerika da bu listede 10'uncu sırada yer alarak ilk 10’daki tek Batı ülkesi oldu. Sıralama Thomson Reuters Vakfı’nın yaptığı anket sonucu belirlendi.

Anket için 193 Birleşmiş Milletler ülkesindeki 550 kadın sorunlarıyla ilgili çalışan uzmanla görüşüldü.

Listede ilk 10’da Amerika’nın yer alması şaşkınlığa neden oldu.

Ülkeler cinsel saldırı, aile için şiddet, ayrımcılık, sağlık hizmetlerine ulaşım, insan kaçakçılığı ve dini gelenekler konularında derecelendirildi.

Amerika bu altı alanın ortalamasında 10. sıraya yerleşirken, cinsel saldırı sıralamasında üçüncü, aile için şiddet sıralamasında ise altıncı sırada yer alıyor.

Uzmanlar, #MeToo- Ben de Yaşadım hareketinin kadınlara olan tacizler konusunda farkındalığı arttırmasının, ülkenin dünya çapındaki yerinin ve ülkedeki şiddete olan toleransın, Amerika’nın tehlikeli olduğu algısını arttırdığını söylüyor.

Hindistan’ı kadınlar için en tehlikeli yapan faktörler ise cinsel saldırı olasılığının çok yüksek olması ve kadınların çalışmaya zorlanması olarak belirtildi.