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Amerika Kudüs’teki Yeni Büyükelçiliğini Açmaya Hazırlanıyor

10.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

Büyükelçiliğin açılışının Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması Başkan Donald Trump’ın seçim vaatlerinden biriydi

Amerika Kudüs’teki Yeni Büyükelçiliğini Açmaya Hazırlanıyor

Amerika’nın yeni büyükelçiliğinin Kudüs’te açılmasına günler kala Twitter sayfasında da değişiklik yapıldı. Büyükelçilik Twitter’daki ismini USEmbassyJerusalem olarak değiştirdiğini açıkaldı, ancak doğru adresin @usembassyjlm olduğu anlaşıldı.

Büyükelçiliğin açılışının Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması Başkan Donald Trump’ın seçim vaatlerinden biriydi.

Büyükelçiliğin taşınması Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığının göstergesi. Bu, İsrailliler tarafından memnuniyetle karşılanırken Filistinliler’in büyük tepkisini çekmişti. Filistinliler İsrail tarafından 1967’de ele geçirilen doğu Kudüs’ün gelecekte kurulacak Filistin devletinin başkenti olmasını istiyor.

Filistinli üst düzey yetkili Saeb Erekat, diplomatlardan, sivil toplum gruplarından ve dini liderlerden açılış törenini boykot etmelerini istedi.

Erekat, "Törene katılanlar uluslararası kanunun ve Filistin halkının devredilmez haklarının açıkça ihlalini teşvik edecek kötü bir mesaj vereceklerdir" diye konuştu.

İsrail’deki yabancı ülke temsilciliklerinin neredeyse hepsi Tel Aviv’de yer alıyor. Trump yeni byükelçiliğin açılışına katılmayacak ancak Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump’ın kızı Ivanka ve eşi Beyaz Saray danışmanlarından Jared Kushner hükümeti temsilen törene katılacaklar.

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