‘Amerika Kuzey Kore’de Askeri Harekata Yakın Değil’

Amerika'nın Kuzey Kore özel temsilcisi Joseph Yun, Washington'un bu ülkeye yönelik yakın bir zamanda askeri harekat olasılığı bulunmadığını bildirdi.

Yun, Amerikan politikasının baskı uygulamak ve diyalog için kapıyı açık bırakmak olduğunu, bunu uygularken da tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetti.

Yun, askeri seçeneğin daima masada olduğunu belirtmekle birlikte, bununla birlikte "Buna yakın olduğumuzu düşünmüyorum” dedi.

Yun bu açıklamayı Japonya'da Kuzey Kore konulu katıldığı bir düşünce kuruluşunun toplantısında yaptı.

Kuzey ve Güney Kore geçen ay görüşmelere başlamış, Kuzey Kore, Güney'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Amerika ve Güney Kore ortak tatbikatlarını ertelemişti.

Yun, iki Kore arasındaki diyalogdan memnuniyet duyduğunu ancak diyaloğun hedefinin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması olması gerektiğini de belirtti.

Kuzey Kore'nin geçen yıl çok sayıda balistik ve nükleer denemelerinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararları almış, Amerika da bölgeye uçak gemileri göndermişti.